Μαρκέλλα: Χειροπέδες στην ύποπτη για την απαγωγή

Αναγνωρίστηκε η γυναίκα - "μυστήριο" που φέρεται να άρπαξε τη 10χρονη από τη Θεσσαλονίκη.

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται από το μεσημέρι της Τετάρτης η γυναίκα-μυστήριο που φέρεται να άρπαξε τη 10χρονη από τη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές την εντόπισαν στην περιοχή παραλία Κατερίνης και την οδηγησαν στην Ασφάλεια.

Ο χρόνος μετρούσε αντίστροφα για τη γυναίκα μυστήριο. Βήμα βήμα οι αστυνομικοί ακολουθούσαν τα ίχνη της. Ο κλοιός γύρω της έκλεινε. Η κοκκινομαλλα που φέρεται να άρπαξε την 10χρονη, προσήχθη νωρίς το μεσημέρι στην ασφάλεια Θεσσαλονίκης.

Οι αρχές από τη στιγμή που κατάφεραν να την ταυτοποιήσουν, την αναζητούσαν και στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε γειτονικό νομο, όπου , είχαν πληροφορίες, ότι μπορεί να κρύβεται. Την εντόπισαν τελικά στην Παραλία Κατερίνης.

Ο κύκλος των υπόπτων πάντως παραμένει ανοιχτός. Οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν και αλλους που εκτιμούν πως εμπλέκονται στην υπόθεση αρπαγής της 10χρονης.

Παλιά γειτόννισσα η ύποπτη

Η μητέρα της μικρής και ο πατριός της οδηγήθηκαν στην Ασφάλεια είδαν την γυναίκα που κρατείται και εξετάζεται και στο πρόσωπο της αναγνώρισαν μια παλιά τους γειτόνισσα, με την οποία διατηρούσαν ιδιαίτερα στενές φιλικές σχέσεις στο παρελθον.

Οι έμπειροι αξιωματικοί της υποδιεύθυνσης Προστασίας ανηλίκων που έχουν πληροφορίες και στοιχεία στα χέρια τους, προσπαθούν να την ξεκλειδώσουν και να μάθουν ποιο ήταν το κίνητρο της αρπαγής και κυρίως ποιος και για ποιον λόγο χορήγησε στο κοριτσάκι τις επικίνδυνες ναρκωτικες ουσίες.

Η γυναίκα φαίνεται πως έκανε το λάθος, που την πρόδωσε. Σύμφωνα με πληροφορίες αφού άφησε το κοριτσάκι στην ανατολική Θεσσαλονίκη, κάλεσε ταξί, το οποίο την μετέφερε στην περιοχή της Κατερίνης, εκεί όπου εντοπίστηκε. Κάμερες ασφαλείας καταστήματος μάλιστα φαίνεται πως την έχουν καταγράψει να μπαίνει στο ταξί.

Η 10χρονη σε μια από τις καταθέσεις που είχε δώσει είχε πει στους αστυνομικούς πως είδε την γυναικα που την κρατούσε να ετοιμάζει μια βαλίτσα, κι έτσι ενώνοντας τα κομμάτια του παζλ οι αρχές κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη της και να την εντοπίσουν.