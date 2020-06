Κόσμος

Κορονοϊός - Ευρωπαϊκή έκκληση για χρηματοδότηση της έρευνας για το εμβόλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ζητά η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφορικά με τις διεθνείς συμπράξεις για την έρευνα κατά του φονικού ιού.

Έκκληση για να συγκεντρωθούν πόροι στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο για την ανάπτυξη μελλοντικών εμβολίων κατά του Covid-19 απηύθυνε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανήρτησε στο Twitter.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρία Αρώνη, η επικεφαλής της Επιτροπής ανακοίνωσε τη διεξαγωγή παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής στις 27 Ιουνίου, σε συνέχεια της προηγούμενης διάσκεψης δωρητών που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαΐου, μέσω της οποίας συγκεντρώθηκαν περί τα 9,8 δις ευρώ για την ανάπτυξη εμβολίων κατά του κορονοϊού.

"Θα διερευνήσουμε με τους διεθνείς συνεργάτες μας πώς μπορούμε να προτρέψουμε πολλές χώρες να συγκεντρώσουν πόρους από κοινού, για να παραγγείλουν τα μελλοντικά εμβόλια των φαρμακευτικών εταιρειών", είπε. Ταυτόχρονα, πρόσθεσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η ΕΕ εργάζεται "για εκ των προτέρων κρατήσεις εμβολίων για λογαριασμό χωρών με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα. Από τη μεριά τους, οι χώρες υψηλού εισοδήματος θα ενεργούσαν ως μια ενιαία ομάδα διεθνών αγοραστών".

Παράλληλα, η Επιτροπή έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τη «στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια», που παρουσιάστηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στους 27 υπουργούς Υγείας.

Το σχέδιο της Επιτροπής προβλέπει, προκειμένου να «διασφαλιστεί επαρκής παραγωγή εμβολίων στην ΕΕ» και «επαρκής προμήθεια των κρατών μελών», να υπογράψουν «εκ των προτέρων συμβάσεις αγοράς» με παραγωγούς εμβολίων, χρηματοδοτούμενες από το νέο μέσο έκτακτης βοήθειας (περίπου 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ) που τέθηκε σε εφαρμογή κατά τη διάρκεια της κρίσης της πανδημίας.

«Η Επιτροπή θα στηρίξει τις προσπάθειες για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της διαθεσιμότητας ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων σε χρονικό διάστημα μεταξύ 12 και 18 μηνών, εάν όχι νωρίτερα. Για την υλοποίηση αυτού του σύνθετου εγχειρήματος απαιτείται η διεξαγωγή κλινικών δοκιμών παράλληλα με τις επενδύσεις στην παραγωγική ικανότητα ώστε να μπορούν να παραχθούν εκατομμύρια, ή ακόμη και δισεκατομμύρια, δόσεις ενός επιτυχημένου εμβολίου», αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής.

Στην ίδια ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι: «Ήδη έχει επιτευχθεί ένα σημαντικό βήμα για την ανάληψη κοινής δράσης μεταξύ των κρατών μελών, με τον σχηματισμό μιας χωρίς αποκλεισμούς συμμαχίας για τα εμβόλια από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ολλανδία».