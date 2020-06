Τοπικά Νέα

Κορονοϊός: δεκάδες νέα κρούσματα στην Θράκη

Προβληματισμός από την εξάπλωση της επιδημίας στην περιοχή, στην οποία έχει επιβληθεί τοπικό lockdown

Προβληματισμός επικρατεί στις Αρχές, μετά και τα 55 νέα κρούσματα κορονοϊού που επιβεβαιώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες.

Απο τα 55 νέα κρουσματα τα 43 αφορούν πολίτες απο την περιφερειακή ενότητα Ξανθης.

Ειδικότερα, οι 38 φορείς του κορονοϊού κατοικούν στον Δήμο Μύκης, εκ των οποίων οι 36 στον Εχίνο.

Τα άλλα πέντε κρούσματα αφορούν κατοίκους του Δήμου Ξάνθης.

Ακόμη 6 νέα κρούσματα κορονοϊού επιβεβαιώθηκαν σήμερα σε πολίτες της Ροδόπης.

Συνολικά στην Θράκη δηλαδή εντοπίστηκαν σήμερα τα 49 από τα 55 νέα κρούσματα κορονοϊού.