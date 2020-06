Life

“The 2Night Show”: αποκαλύψεις και εξομολογήσεις την Τετάρτη (εικόνες)

Ξεχωριστούς καλεσμένους, που μιλούν για όλους και για όλα, φιλοξενεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται τη Δανάη Λουκάκη, την «Παγώνα», από την επιτυχημένη σειρά «Άγριες Μέλισσες».

Το κανόε - καγιάκ, ο πρωταθλητισμός, οι σπουδές και τα πτυχία που μπήκαν στο συρτάρι για ν ’ασχοληθεί με το μεγάλος της πάθος, την υποκριτική. Μια πολύπλευρη προσωπικότητα όχι μόνο σε επαγγελματικό, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο.

Η Δανάη μιλάει, επίσης, για τη φιλία της με τη Μαρία Μπεκατώρου και εξηγεί γιατί την θεωρεί «το καλντερίμι του είναι της».

Τέλος, η τηλεοπτική «Παγώνα» κάνει μια μεγάλη αποκάλυψη, για το τι θα συμβεί στον δεύτερο κύκλο της αγαπημένης σειράς.

Ο Χάρης Λεμπιδάκης, ο «Mr News Pistol», αφήνει για λίγο τον ρόλο του δημοσιογράφου που κυνηγάει το ρεπορτάζ και ανοίγει τα χαρτιά του στον Γρηγόρη. Πώς και πού ξεκίνησε την καριέρα του; Τι ρόλο έπαιξε ο Γιώργος Παπαδάκης; Η συνεργασία του με την Ελένη Μενεγάκη, που ήταν όνειρο ζωής, αλλά και με άλλους παρουσιαστές σε επιτυχημένες εκπομπές.

Ποιους καλλιτέχνες έχει απομυθοποιήσει και πόσο δύσκολο είναι, για τον ίδιο, να κρατά ισορροπίες στα μαγαζιά που κάνει την προβολή επικοινωνίας; Ομολογεί πως έχει δεχτεί σκληρή κριτική αλλά και πως έχει υπηρετήσει το «κίτρινο» με μεγάλη χαρά, σε εκπομπές lifestyle. Τέλος, θυμάται τον καλό του φίλο Παντελή Παντελίδη και τη μοναδική σχέση που τους ένωνε.

Στην παρέα του «The 2Night Show» και η Νάντια Κοντογεώργη. Η πολυτάλαντη ηθοποιός μιλά για τα πειθαρχημένα παιδικά χρόνια, τις σπουδές στη Νομική, που δεν ολοκλήρωσε ποτέ για χάρη της υποκριτικής, ενώ αποκαλύπτει πως περιμένει τον «ηρωικό» έρωτα που δεν έχει έρθει ακόμα στη ζωή της.

Τέλος, αναφέρεται στο νέο επαγγελματικό της βήμα, στην τηλεπαρουσίαση, ενώ με τη βοήθεια του Γρηγόρη, κάνει πρόβα για το πώς θα βγαίνει στην εκπομπή «Φλερτ» που παρουσιάζει στην ΕΡΤ.

«The 2Night Show» κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 24:00, στον ΑΝΤ1!

