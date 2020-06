Κοινωνία

Ηλεκτρονική αίτηση για εγγραφή σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Δείτε την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και για περιπτώσεις ανανέωσης της εγγραφής ή μετεγγραφής

Από τις 18 Ιουνίου 2020 και ώρα 09:00 έως τις 2 Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59 θα μπορούν όσοι/-ες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2020-2021, να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση».

Οι αιτήσεις γίνονται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

