Μητσοτάκης στο Bloomberg: θα δούμε πολύ ισχυρή ανάπτυξη το 2021

Δεν θα υπάρξει έξαρση του κορονοϊού το καλοκαίρι, εκτίμησε ο Πρωθυπουργός.

Την πεποίθησή του ότι η Ελλάδα, μετά την επιτυχημένη διαχείριση του κορωνοϊού, μπορεί να πετύχει μια «εξαιρετικά ισχυρή ανάκαμψη το 2021» εξέφρασε σε διεθνές ακροατήριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο ενημέρωσης της διεθνούς επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας -μέσω τηλεδιάσκεψης- που οργάνωσε το Bloomberg.

Τον Πρωθυπουργό προλόγισε με ιδιαίτερα θερμά λόγια ο ιδρυτής του Bloomberg (και πρώην δήμαρχος Νέας Υόρκης) Michael Bloomberg.

Η εισαγωγή του Michael Bloomberg

«Επιτρέψτε μου να καλωσορίσω τον προσκεκλημένο μας, τον διακεκριμένο Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει δεχθεί πολλούς επαίνους διεθνώς για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε την κρίση του κορωνοϊού, και δικαίως» ανέφερε ο κ. Bloomberg για να προσθέσει αμέσως μετά: «Υπό την ηγεσία του, η Ελλάδα έλαβε έγκαιρα μέτρα περιορισμού του ιού και ο αριθμός κρουσμάτων θανάτων στη χώρα συγκαταλέγεται στους χαμηλότερους σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις που είχε εφαρμόσει ο Πρωθυπουργός πριν από την πανδημία, καθώς και το πακέτο κινήτρων που θεσμοθέτησε για την αντιμετώπιση της κρίσης, βοηθούν την Ελλάδα να ξεπεράσει αυτή την καταιγίδα. Επιπλέον, οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλλουν στη βελτίωση της εμπιστοσύνης που έχουν οι επενδυτές για την Ελλάδα. Αυτά τα οικονομικά μέτρα περιλαμβάνουν και φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους, γεγονός που αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα προς μίμηση από άλλες χώρες. Για την Ελλάδα, όπως και για όλες τις χώρες, εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ μεγάλες προκλήσεις στο μέλλον, όπως οι βαθύτατοι οικονομικοί κλυδωνισμοί που συμβαίνουν ανά τον κόσμο. Η ηγετική όμως στάση του Πρωθυπουργού βοήθησε ώστε η Ελλάδα να βρεθεί σε μια ισχυρή θέση για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις αυτές. Συνεπώς, αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε περισσότερα για τα σχέδιά του».

Κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

«Πράγματι, οι τρεις τελευταίοι μήνες αποτέλεσαν μια τεράστια πρόκληση για εμάς όπως και για κάθε χώρα, και με χαροποιεί το γεγονός ότι η Ελλάδα είχε σχετικά καλές επιδόσεις στην αντιμετώπιση της πρώτης φάσης της πανδημίας. Όπως σημείωσε και ο κ. Bloomberg, λάβαμε μέτρα πολύ νωρίς, ακούσαμε τους ειδικούς στους οποίους δώσαμε τον λόγο, και καταφέραμε να πείσουμε τους συμπολίτες μας ότι ήταν προς το συμφέρον τους να ακολουθήσουν τους αυστηρούς κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης που θέσαμε σε ισχύ. Τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά, ο αριθμός νεκρών ανά εκατομμύριο κατοίκους είναι από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη, και αυτό που είναι πιο ενθαρρυντικό είναι ότι δεν έχουμε δει κάποια σημαντική έξαρση κρουσμάτων από τη στιγμή που αρχίσαμε να ανοίγουμε και πάλι την οικονομία, κάτι που έγινε πριν από ουσιαστικά έναν μήνα περίπου. Πλέον, η επόμενη μεγάλη πρόκληση για εμάς είναι να ξεπεράσουμε την οικονομική καταιγίδα που έρχεται. Προς το παρόν, το πρώτο τρίμηνο του 2020 ήταν δύσκολο, όχι όμως καταστροφικό, η ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,9% όταν ο μέσος όρος συρρίκνωσης στην ευρωζώνη ήταν 3,6%. Η εξήγηση που δίνω γι’ αυτό είναι ότι οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόσαμε από την ανάληψη της διακυβέρνησης είχαν ήδη αρχίσει να αποδίδουν, και, ως εκ τούτου, οι δύο πρώτοι μήνες του έτους ήταν εξαιρετικά καλοί, κάτι το οποίο μας επέτρεψε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία με θετική κεκτημένη ταχύτητα. Προφανώς η επόμενη πρόκληση για εμάς είναι εποχική και αφορά στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε να ανοίξουμε τη χώρα για να υποδεχθούμε τουρίστες. Ξέρουμε ότι θα είναι πολύ δύσκολη χρονιά για τον τουρισμό, ελπίζουμε να διαφυλάξουμε όσα μπορούμε από μια χαμένη, για πολλούς, τουριστική περίοδο. Ωστόσο, έχουμε αναπτύξει πολύ λεπτομερή πρωτόκολλα με συγκεκριμένους κανόνες αναφορικά με το πώς σκοπεύουμε να ανοίξουμε τον τουριστικό κλάδο και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να υποδεχόμαστε επισκέπτες από την 1η Ιουλίου. Έχουμε τη σχετική βεβαιότητα ότι δεν θα υπάρξει δεύτερη έξαρση στη διάρκεια του καλοκαιριού. Προφανώς, η αμέσως επόμενη πρόκληση αφορά την ανάκαμψη και είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένες ερωτήσεις για το πώς σκοπεύουμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση αυτή. Για να κλείσω τα εισαγωγικά μου σχόλια, θα ήθελα να αναφέρω ότι η κυβέρνηση αυτή εξελέγη πριν από ένα χρόνο με ένα φιλόδοξο σχέδιο μεταρρυθμίσεων. Κατά τη δική μου άποψη, ο κορωνοϊός επιτάχυνε την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις».

Ισχυρή ανάπτυξη το 2021

Στο διάλογο που είχε με τη δημοσιογράφο Francine Lacqua, η οποίο μετέφερε τα ερωτήματα που έθεσαν τα μέλη της διεθνούς επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως αν όλα κυλήσουν βάσει σχεδίου, και ως το φθινόπωρο ή το χειμώνα υπάρξει εμβόλιο ή φάρμακο για τον κορωνοϊό, το 2021 μπορεί να είναι μια χρονιά ισχυρής ανάκαμψης για την Ελλάδα:

«Στην Ελλάδα, συγκεκριμένα, επειδή έχουμε θέσει τα θεμέλια για μια ταχεία ανάπτυξη, πιστεύω ότι η ανάκαμψη θα είναι πολύ ισχυρή. Έχουμε τη δυνατότητα το έτος 2021, το οποίο είναι ένα σημαντικό έτος καθώς γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, να είναι ένα έτος εξαιρετικά ισχυρής ανάπτυξης για την Ελλάδα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προσφέρει επενδυτικές ευκαιρίες διότι παρέχει ένα πολιτικό πλαίσιο που διακρίνεται από σταθερότητα, με την κυβέρνηση να εργάζεται με ορίζοντα τετραετίας. «Η Ελλάδα έχει μία σταθερή κυβέρνηση, προσανατολισμένη σε μεταρρυθμίσεις, με απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή και τρία χρόνια έως τις επόμενες εκλογές, δεν μεσολαβούν άλλες εκλογές. Άρα, έχουμε ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων». «Δεν είμαστε πια χώρα υψηλού πολιτικού ρίσκου, θα έλεγα ότι είμαστε χώρα χαμηλού ρίσκου», προσέθεσε.

Ο Πρωθυπουργός επισήμανε επίσης ότι η χώρα μας διαθέτει και εκπαιδεύει υψηλού επιπέδου εργατικό δυναμικό, το οποίο αποτελεί πόλο έλξης για επενδυτές. «Ένας από τους λόγους για τον οποίο πολλές εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο, ειδικά επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας που εστιάζουν στην έρευνα και την ανάπτυξη», είπε. «Δεν έχει να κάνει μόνο με τις παραλίες, τον υπέροχο καιρό και το όμορφο περιβάλλον, αλλά και με το ταλέντο, το ανθρώπινο κεφάλαιο».

Επένδυση στο σύστημα υγείας

«Προσλάβαμε περισσότερους από 4.000 γιατρούς και νοσοκόμους κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Ουσιαστικά κάναμε μία σημαντική επένδυση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, πρόκειται για επένδυση που έγινε για να μείνει, δεν φροντίζουμε μόνον ασθενείς του Covid», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Συμπλήρωσε πως οι κλίνες εντατικής θεραπείας διπλασιάστηκαν και ότι το ευρύτερο σχέδιο για μόνιμη ενίσχυση των ΜΕΘ θα αυξήσει τις δυνατότητες των νοσοκομείων και μετά το πέρας της πανδημίας.