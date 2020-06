Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: “περιστασιακή” η σχέση του 40χρονου με την 35χρονη – τυπική με την Ιώαννα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την αποκάλυψη και ανάδειξη και νέων στοιχείων από την δικογραφία κάνει λόγο στον ΑΝΤ1, ο Δημήτρης Γκαβέρας, συνήγορος του άνδρα που φέρεται ως “πρωταγωνιστής”- θύμα του περιστατικού.