Κοινωνία

Μπακογιάννης στον ΑΝΤ1: ο “Μεγάλος Περίπατος” απαιτεί μικρές θυσίες από όλους μας (βίντεο)

Τι απαντά ο Δήμαρχος Αθηναίων για το μποτιλιάρισμα στο κέντρο της πόλης, το χρονοδιάγραμμα των έργων και τις εναλλακτικές διαδρομές.