Περιπέτεια για βρέφος 10 μηνών που κατάπιε καρύδι (εικόνες)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ένας από τους γιατρούς που συμμετείχε στην επέμβαση για την αφαίρεση κομματιού που είχε κολλήσει στον πνεύμονα.

Το βράδυ της περασμένης Κυριακής, ο μικρός Οδυσσέας, ηλικίας 10 μηνών, κατάπιε ένα καρύδι, κάποια κομμάτια του οποίου έφραξαν τον πνεύμονά του. Ο Οδυσσέας εισήχθη στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όπου αφαιρέθηκε στο χειρουργείο ένα κομμάτι και στη συνέχεια μεταφέρθηκε, σε σοβαρή κατάσταση, από το ΕΚΑΒ, διασωληνωμένος, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίο, όπου και εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων.

Στον έλεγχο που έγινε στο παιδί, διαπιστώθηκε η ύπαρξη και δεύτερου κομματιού, σε σημείο αδύνατον να αφαιρεθεί με άκαμπτο βρογχοσκόπιο. Αποφασίστηκε να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του και να γίνει βρογχοσκόπηση με εύκαμπτο βρογχοσκόπιο. Η βρογχοσκόπηση έγινε τη Δευτέρα και διαπιστώθηκε η ύπαρξη ξένου σώματος που δημιουργούσε σοβαρή ατελεκτασία στον σύστοιχο πνεύμονα.

Ο Οδυσσέας παρουσίαζε ήδη εικόνα συνδρόμου αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS) με σοβαρότατη υποξυγοναιμία.

Η θέση του ξένου σώματος στον ανώτερο αριστερό λοβιαίο βρόγχο είναι εξαιρετικά σπάνια σε περιπτώσεις ξένων σωμάτων σε παιδιά. Η γωνίωση του εύκαμπτου βρογχοσκοπίου στην μέγιστη θέση, δεν επέτρεπε την χρήση εύκαμπτης λαβίδας για την αφαίρεση του.

Καθώς η μεταφορά του Οδυσσέα στην Αθήνα κρίθηκε από τους ιατρούς εξαιρετικά επικίνδυνη, την Τρίτη έγινε νέα προσπάθεια, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν υλικά από τα επεμβατικά τμήματα του Νοσοκομείου (Fogarty, nitinol stone extractor κλπ) και έγινε με επιτυχία η αφαίρεση του ξένου σώματος.

Σήμερα, ο μικρός Οδυσσέας είναι εκτός κινδύνου, διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση σε αναπνευστήρα και είναι ζήτημα ημερών να γίνει με ασφάλεια η αποσωλήνωσή του.

Όπως αναφέρει το Υπ. Υγείας, "0 Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας έχοντας από την πρώτη στιγμή διαρκή ενημέρωση για την περιπέτεια του Οδυσσέα, συνεχάρη τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ Γιάννη Καρβέλη, το προσωπικό του Νοσοκομείου και την ομάδα του υπεύθυνου της ΜΕΘ Παίδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίο, Εντατικολόγου Ανδρέα Ηλιάδη, που έκανε και την επέμβαση"

