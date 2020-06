Παράξενα

Πυροβολήθηκε από μηχανισμό που τοποθετήθηκε σε αγρόκτημα για να διώχνει ζώα

Ο άτυχος αγρότης διακομίστηκε στο νοσοκομείο μετα την... βολή από τον αυτοσχέδιο μηχανισμό…

Απίστευτη είδηση από την περιοχή των Σερρών …

Αγρότης επισκέφτηκε γειτονικό στο δικό του αγρόκτημα για να συναντήσει τον ιδιοκτήτη. Άθελά του ενεργοποίησε αυτοσχέδιο μηχανισμό, που τον “πυροβόλησε” και τον έστειλε στο Νοσοκομείο, όπου κια!

Ο αυτοσχέδιος μηχανισμός, μέσω της μετακίνησης ενός υλικού, πιθανότατα σπάγκου, πυροδοτούσε κυνηγετικά φυσίγγια που ήταν τοποθετημένα σε σωλήνα. Ο μηχανισμός φέρεται να είχε τοποθετηθεί για να διώχνει άγρια ζώα

Την υπόθεση ανέλαβαν οι αστυνομικοί του Α.Τ. Εμμανουήλ Παππά, οι οποίοι συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη του αγροκτήματος, ενώ σε έρευνα που έκαναν σε αυτό φέρεται να βρέθηκαν κι άλλος παρόμοιος αυτοσχέδιος μηχανισμός, πιστόλι κρότου λάμψης μαζί με γεμιστήρα με φυσίγγια κρότου λάμψης, κουτί με κυνηγετικά φυσίγγια, αλλά και φυσίγγια πολεμικών τυφεκίων διαφόρων διαμετρημάτων, κροτίδες, αλλά και κάνη πιστολιού, τα οποία και κατασχέθηκαν.