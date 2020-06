Κοινωνία

Ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ οικογενειών

Αναφορές για τουλάχιστον έναν τραυματία. Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. σπεύδουν στην περιοχή

Ένας σοβαρά τραυματίας έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ οικογενειών Ρομά στο Ζεφύρι είναι ο απολογισμός της συμπλοκής που σημειώθηκε λίγο πριν τις 20:00 της Τετάρτης, στην οδό Μακεδόνων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν τη συμπλοκή των δύο πλευρών.

Ο τραυματίας, που χτυπήθηκε απο καραμπίνα, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο "Γεώργιος Γεννηματάς"