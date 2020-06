Κόσμος

Λιβύη: Αιφνιδία επίσκεψη του Τσαβούσογλου (εικόνες)

Επίσκεψη - "αστραπή" του Τούρκου ΥΠΕΞ στη βορειοαφρικανική χώρα. Τι συζήτησε με Λίβυους αξιωματούχους...

Αντιπροσωπεία Τούρκων ανώτατων αξιωματούχων πραγματοποίησε σήμερα αιφνιδιαστική επίσκεψη στη Λιβύη για να διεξαγάγει συνομιλίες με αξιωματούχους της διεθνώς αναγνωρισμένης λιβυκής Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (GNA).

Ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο υπουργός Οικονομικών Μπεράτ Αλμπαϊράκ, ο εκπρόσωπος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Ιμπραχίμ Καλίν και ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών Χακάν Φιντάν ήταν ανάμεσα στα μέλη της τουρκικής αντιπροσωπείας που επισκέφτηκε την πρωτεύουσα Τρίπολη, σύμφωνα με την GNA.

Ο Τσαβούσογλου αναμενόταν να έχει συνομιλίες σήμερα στην Άγκυρα με τον Ιταλό ομόλογό του Λουίτζι Ντι Μάιο, αλλά η επίσκεψή του Ιταλού ΥΠΕΞ αναβλήθηκε για την Παρασκευή.

Η αιφνιδιαστική επίσκεψη της πιο πολυπληθούς τουρκικής αντιπροσωπείας στην Λιβύη, γίνεται καθώς η Τουρκία, η οποία υποστηρίζει τη GNA στην Τρίπολη, εδραιώνει την παρουσία της στη βορειοαφρικανική χώρα βοηθώντας τις δυνάμεις της Τρίπολης να αποκρούσουν μια επίθεση στην λιβυκή πρωτεύουσα από τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό (LNA) του Χαλίφα Χάφταρ, ο οποίος υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο και την Ρωσία.

Τις τελευταίες εβδομάδες, σε μια ανατροπή του πολεμικού σκηνικού, δυνάμεις της GNA σημείωσαν σημαντικές νίκες καταλαμβάνοντας μεγάλες εκτάσεις, ανακτώντας τον έλεγχο περιοχών που συνορεύουν με την Τρίπολη, ματαιώνοντας την πολύμηνη εκστρατεία του Χάφταρ να καταλάβει την πρωτεύουσα.

Ο πρωθυπουργός της GNA Φάγεζ αλ Σάρατζ συναντήθηκε με τα μέλη της τουρκικής αντιπροσωπείας στην Τρίπολη και συζήτησαν για τη συνεργασία των δύο μερών σε πολλούς τομείς, όπως το πετρέλαιο, οι επενδύσεις, οι υποδομές, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Τρίπολης.

Οι συνομιλίες αφορούσαν επίσης την εφαρμογή ενός μνημονίου ασφαλείας που υπεγράφη πέρυσι μεταξύ της Τουρκίας και της GNA για την ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας της Λιβύης, πρόσθεσε η ανακοίνωση της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας.

Στις 27 Νοεμβρίου η Άγκυρα υπέγραψε δύο μνημόνια με την GNA. Το ένα είναι το «μνημόνιο κατανόησης» για τον καθορισμό των θαλάσσιων δικαιοδοσιών, που καταγγέλλεται μεταξύ άλλων από την Ελλάδα, την Αίγυπτο, την Κύπρο και το Ισραήλ. Το δεύτερο αφορά τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Άγκυρας και Τρίπολης.

Η επίσκεψη του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ήταν επίσης η ευκαιρία να συζητηθεί «η επιστροφή τουρκικών επιχειρήσεων» στη χώρα, σύμφωνα με την GNA.