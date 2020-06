Κοινωνία

Εξαπατούσε και... γιατρούς ο “ψευτογιατρός” που ευθύνεται για 3 θανάτους

Eμπλέκεται και σε υπόθεση πολύ μεγάλης απάτης. Η ανακοίνωση του ΙΣΑ.

Μέχρι και γιατρούς είχε εξαπατήσει με τις δήθεν επιστημονικές του γνώσεις, ο 47χρονος ψευτογιατρός, ο οποίος συνελήφθη από την Ασφάλεια Αττικής κατηγορούμενος, εκτός των άλλων και για τον θάνατο δυο ανήλικων καρκινοπαθών, 14 και 16 ετών, καθώς και ενός 76χρονου με την ίδια πάθηση, ενώ εμπλέκεται και σε υπόθεση πολύ μεγάλης απάτης σε βάρος γνωστού επιχειρηματία.

Ταυτόχρονα, όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, εμφανιζόταν ως πιστός Χριστιανός και άνθρωπος της Εκκλησίας, προσεγγίζοντας τα θύματα του σε μοναστήρια, όπου κατέφευγαν οι ίδιοι ή οι συγγενείς τους για να ζητήσουν, ως ύστατη ελπίδα, βοήθεια από τον Θεό, και τους έπειθε να ακολουθήσουν τις οδηγίες του και τα «μαντζούνια» που τους πρότεινε για να θεραπευτούν.

Όταν συνελήφθη ο 47χρονος, διαπιστώθηκε πως πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που κατηγορείται για απάτη σε βάρος του επιχειρηματία, από τον οποίο φέρεται ότι απέσπασε 55.000.000 ευρώ από το 2004 έως το 2009, υπόθεση που έχει πάρει το δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ είχε βγει και απαγόρευση εξόδου από την χώρα σε βάρος του.

Εκείνο που εξέπληξε τους αστυνομικούς κατά την εξέλιξη της έρευνας, είναι ότι είχε πείσει γιατρούς πως είναι συνάδελφος τους και διέθεταν το ιατρείο τους για συνεξετάζουν ασθενείς. Κάποιοι από αυτούς κλήθηκαν να καταθέσουν στην Ασφάλεια και έμειναν άναυδοι όταν πληροφορήθηκαν περί τίνος επρόκειτο.

Δύο γιατροί, ωστόσο, κατηγορούνται για συνέργεια στις απάτες, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, γνώριζαν την πλαστοπροσωπία του 47χρονου, ενώ για τον ίδιο λόγο κατηγορείται και η σύζυγος του συλληφθέντος. Και οι τρεις δεν συνελήφθησαν λόγω παρελεύσεως του αυτοφώρου, καθώς το αδίκημα είναι πλημμέλημα, αλλά συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία.

Η έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε από την Ασφάλεια Αττικής, πριν από περίπου 13 μήνες μετά τον θάνατο των δύο ανήλικων καρκινοπαθών, καθώς οι συγγενείς τους θεώρησαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Στην πορεία, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε αναφορά και από κάποιον γιατρό, που υποπτεύθηκε ότι ο 47χρονος δεν ήταν ακριβώς όπως παρουσιαζόταν.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας η δικογραφία, με όλα τα στοιχεία, εστάλη στον εισαγγελέα και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, με βάση το οποίο ο ψευτογιατρός συνελήφθη στο σπίτι του, στα νοτιοανατολικά προάστια της Αττικής.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονίες και άλλα αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα και παραπέμφθηκε στον ανακριτή.

Επειδή το μέγεθος της δράσης του συλληφθέντα δεν έχει ακόμα υπολογιστεί και εκτιμάται ότι εμπλέκεται σε πολύ περισσότερες ενέργειες από αυτές που έχουν διαλευκανθεί, από την ΕΛ.ΑΣ ζητήθηκε άδεια για την δημοσιοποίηση των στοιχείων του, προκειμένου να εντοπιστούν και άλλα θύματα του.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών επ’ αφορμής της σύλληψης αδίστακτου απατεώνα που προέβη σε αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή ασθενών εφιστά την προσοχή του κοινού.

Ο Προέδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης δήλωσε τα εξής : «Ο ΙΣΑ έχει ζητήσει από την Εισαγγελία να ενημερωθεί για την επικίνδυνη δράση του αδίστακτου απατεώνα που έβαλε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Οι υπηρεσίες του Συλλόγου διενεργούν ενδελεχείς ελέγχους για να επικαιροποιήσουν και να διασφαλίσουν τις πιστοποιήσεις των μελών του και να διαφυλάξουν τη δημόσια υγεία.

Θα πρέπει ωστόσο και ο πολίτης να είναι ενημερωμένος και να αναζητά τη σχετική πιστοποίηση του ΙΣΑ στα ιατρεία που επισκέπτεται. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη του κάποια παρατυπία θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα τις αρμόδιες αρχές.

Επίσης είναι σημαντικό να είναι ενημερωμένος και να απορρίπτει κάθε θεραπευτική μέθοδο που πουλάει φρούδες ελπίδες και υπόσχεται λύσεις που βρίσκονται έξω από τα όρια της επιστήμης»