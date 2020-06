Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΠΟΥ : “σημάδια ελπίδας” στη μάχη κατά της πανδημίας

Οι τελευταίες εκτιμήσεις των ειδικών του Παγκόσμιου Οργανισμού, που “κρούουν κώδωνα” κατά του εφησυχασμού.

Σημάδια ελπίδας αρχίζουν να διαφαίνονται στη μάχη κατά της πανδημίας Covid-19, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) σημειώνοντας εντούτοις ότι οι χώρες πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται για τα μέτρα πρόληψης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού.

Ενώ τα κρούσματα «εξακολουθούν να αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς» σε πολλές περιοχές του κόσμου, υπάρχουν «ελπιδοφόρα σημάδια», είπε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου. Ο επικεφαλής του Οργανισμού παράλληλα τόνισε πως είναι «πολύ ευχάριστο νέο» ότι τα αρχικά αποτελέσματα μιας κλινικής δοκιμής έδειξαν ότι ένα φθηνό, κοινό στεροειδές γνωστό ως δεξαμεθαζόνη μπορεί να βοηθήσει στη διάσωση των ασθενών της Covid-19 που νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών που ανακοινώθηκαν χθες, Τρίτη, από ερευνητές στη Βρετανία έδειξαν ότι η δεξαμεθαζόνη, που χρησιμοποιείται από τη δεκαετία του 1960 για τη μείωση της φλεγμονής σε ασθένειες όπως η αρθρίτιδα, μείωσε κατά ένα τρίτο την θνητότητα μεταξύ των νοσηλευόμενων ασθενών με Covid-19 που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Αυτό το καθιστά το πρώτο φάρμακο που αποδεικνύεται ότι σώζει ζωές στην καταπολέμηση της νόσου. Χώρες σπεύδουν να διασφαλίσουν ότι έχουν αρκετό απόθεμα του φαρμάκου, αν και ιατροί αξιωματούχοι λένε ότι δεν υπάρχει έλλειψη. Ο Μάικ Ράιαν, εκτελεστικός διευθυντής του προγράμματος εκτάκτων καταστάσεων του ΠΟΥ, δήλωσε από την πλευρά ότι είναι σημαντικό η χρήση της δεξαμεθαζόνης να φυλάσσεται για τη θεραπεία ασθενών της Covid-19 σε σοβαρή κατάσταση.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις το φάρμακο να φυλάσσεται για ασθενείς που νοσηλεύονται είτε σε σοβαρή είτε σε κρίσιμη κατάσταση, ώστε να μπορούν να επωφεληθούν σαφώς από αυτό», δήλωσε ο Ράιαν στην συνέντευξη Τύπου. Κάποιοι γιατροί είναι επιφυλακτικοί, αναφέροντας πιθανές παρενέργειες και ζητούν περισσότερα δεδομένα.

Η Βρετανία αύξησε την ποσότητα της δεξαμεθαζόνης που έχει σε απόθεμα και σε παραγγελίες σε 240.000 δόσεις, δήλωσε ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ. Αν και τα αποτελέσματα της μελέτης της δεξαμεθαζόνης είναι προκαταρκτικά, οι ερευνητές που πραγματοποίησαν την κλινική δοκιμή ανέφεραν ότι αυτό υποδηλώνει πως το φάρμακο θα πρέπει αμέσως να γίνει τυποποιημένη θεραπεία σε ασθενείς σε σοβαρή κατάσταση.

Για ασθενείς με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, η θεραπεία αποδείχθηκε ότι μειώνει τη θνητότητα κατά περίπου το ένα τρίτο και για ασθενείς που χρειάζονται μόνο οξυγόνο, η θνητότητα μειώθηκε κατά περίπου το ένα πέμπτο, σύμφωνα με προκαταρκτικά ευρήματα που κοινοποιήθηκαν στον ΠΟΥ. «Αυτή είναι η πρώτη θεραπεία που αποδείχθηκε ότι μειώνει τη θνητότητα σε ασθενείς της Covid-19 που χρειάζονται υποστήριξη οξυγόνου ή αναπνευστήρα», δήλωσε ο Τέντρος.

«Ο ΠΟΥ θα συντονίσει μια μετα-ανάλυση για να ενισχύσει τη συνολική κατανόηση αυτής της θεραπείας. Οι κλινικές κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ θα ενημερωθούν για να αντικατοπτρίζουν πώς και πότε πρέπει να χρησιμοποιείται το φάρμακο για την Covid-19», πρόσθεσε ο Οργανισμός. Ο διευθυντής του KCDC (Κορεατικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών) Ζέονγκ Έουν- Κιεόνγκ εξέφρασε επιφυλάξεις. «Μερικοί ειδικοί έχουν προειδοποιήσει ότι το φάρμακο όχι μόνο μειώνει τη φλεγμονώδη αντίδραση σε ασθενείς, αλλά και το ανοσοποιητικό σύστημα και μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες», είπε.

«Έχουμε καεί στο παρελθόν, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και προ COVID, με συναρπαστικά αποτελέσματα που όταν έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα δεν είναι τόσο πειστικά», τόνισε η δρ Κάθριν Χίμπερτ, διευθύντρια της μονάδας εντατικής θεραπείας του γενικού νοσοκομείου του Χάρβαρντ στη Μασαχουσέτη. Παράλληλα η εμπειρογνώμονας του ΠΟΥ, η Άνα Μαρία Χενάο Ρεστρέπο, ανακοίνωσε σήμερα τη διακοπή της δοκιμής της υδροξυχλωροκίνης, του φαρμάκου κατά της ελονοσίας στη δοκιμή πολλαπλών χωρών για θεραπείες για ασθενείς με Covid-19 αφού τα αποτελέσματα από άλλες δοκιμές δεν έδειξαν κανένα όφελος.