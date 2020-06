Κόσμος

Κορονοϊός - Ιταλία: οι θάνατοι σπάζουν νέο “ψυχολογικό φράγμα”

Σημάδια “ανάκαμψης” παρουσιάζει η εξέλιξη της επιδημίας στην γειτονική χώρα.

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία, βάσει του επίσημου υπολογισμού, είναι σήμερα 237.828. Οι νεκροί έφτασαν τους 34.448. Παράλληλα, 179.455 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο καταγράφηκαν 329 νέα κρούσματα, 43 ασθενείς έχασαν την ζωή τους και 929 άνθρωποι έγιναν αρνητικοί στον ιό.

Στο μεταξύ, 163 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 3.113 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 20.649 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Σε σχέση με χθες τα κρούσματα παρουσιάζουν αύξηση: νόσησαν 126 περισσότεροι άνθρωποι. Οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 9, ενώ οι θεραπευμένοι μειώθηκαν κατά 587.

Έντεκα περιφέρειες σε σύνολο 21, σήμερα δεν κατ’εγραψαν νέα κρούσματα. Το 74% των νέων μολύνσεων σημειώθηκε στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, η οποία, σε σχέση με χθες, από 143 πέρασε σε 242 κρούσματα.

Στο μεταξύ, παρά το ότι η κυβέρνηση Κόντε αποφάσισε ότι οι θερινές ντίσκο θα επαναλειτουργήσουν στις 15 Ιουλίου, ορισμένες περιφέρειες, όπως η Τοσκάνη, η Λιγουρία, η Καλαβρία, και η ευρύτερη περιοχή της Τεργέστης, βάσει των δικαιοδοσιών τους, έδωσαν «πράσινο φως» για να μπορέσουν να ανοίξουν, κλαμπ και ντίσκο, μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Η απόσταση ασφαλείας που θα πρέπει να τηρείται, όμως, από τους πελάτες, την ώρα που θα χορεύουν, είναι τουλάχιστον δυο μέτρων.