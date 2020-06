Οικονομία

Ηλεκτροκίνηση: τα κίνητρα για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο που προβλέπει σειρά επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών.

Σε τροχιά υλοποίησης τίθεται το κυβερνητικό σχέδιο για την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης καθώς το σχετικό νομοσχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει ως την 1η Ιουλίου. Οι ρυθμίσεις προβλέπουν επιδοτήσεις («οικολογικό μπόνους») και αυξημένες φοροαπαλλαγές για την αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, δικύκλων και ποδηλάτων, την εγκατάσταση σημείων φόρτισης, τις επενδύσεις σε εργοστάσια παραγωγής μπαταριών ή άλλων εξαρτημάτων στις λιγνιτικές περιοχές αλλά και την διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στα οχήματα του Δημοσίου.

Σε δηλώσεις του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης επισημαίνει: «Ο κόσμος και η Ευρώπη περνάνε με μεγάλες ταχύτητες σε μια νέα εποχή. Το περιβάλλον καθιστά αναγκαίο αυτό το πέρασμα και οι εξελίξεις στην τεχνολογία είναι αρωγός. Η ηλεκτροκίνηση δεν είναι μόδα, είναι νέος οικολογικός τρόπος μετακινήσεων. Η κυβέρνηση θέλει να οδηγήσει και σε αυτόν τον τομέα την χώρα μας στην πρωτοπορία της Ευρώπης. Το νομοσχέδιο αυτό έχει προετοιμαστεί συστηματικά και με διάλογο με όλους του εμπλεκόμενους φορείς. Ωστόσο, η δημόσια διαβούλευση μπορεί να προσθέσει ιδέες και να διορθώσει ατέλειες. Περιμένουμε τη συμμετοχή όλων και ιδιαίτερα των νέων, καθώς δεν μιλάμε μόνο για αυτοκίνητα, αλλά και για δίκυκλα και για ποδήλατα. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για πράσινες μεταφορές στην Ελλάδα».

Οι βασικές ρυθμίσεις, που παρουσιάστηκαν πρόσφατα από τον κ. Χατζηδάκη και τον υπουργό Μεταφορών Κ. Καραμανλή προβλέπουν τα εξής:

Αυξημένη έκπτωση δαπάνης για την αγορά και την μίσθωση αμιγώς ηλεκτρικού ή και plug-in υβριδικού οχήματος με την προσαύξηση να ανέρχεται στο 50% και 35% αντίστοιχα (75% ή 35% για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νησιωτικές περιοχές), αυξημένους συντελεστές απόσβεσης παγίων, κάλυψη του κόστους φόρτισης και της παροχής οχήματος σε εργαζόμενους χωρίς αυτά να τους επιβαρύνουν ως φορολογητέο εισόδημα, αλλά και εξαίρεση της αγοράς οχήματος μηδενικών ρύπων από την ετήσια αντικειμενική δαπάνη και δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων από φυσικά πρόσωπα. Για την αγορά και εγκατάσταση δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης η προσαύξηση στην έκπτωση δαπάνης διαμορφώνεται στο 50% (70% στα νησιά).

Για τους ιδιώτες τα κίνητρα θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις για τη λήψη των οικονομικών κινήτρων, οι δικαιούχοι, η διάρκεια και οι διαδικασίες αίτησης, ένταξης, υλοποίησης και ολοκλήρωσης των δράσεων. Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου θα προκηρυχθεί η δράση ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ μέσω της οποίας θα ενισχυθούν με το οικολογικό bonus φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. οχημάτων ΤΑΞΙ και νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτου μεγέθους και νομικής μορφής για την αγορά ή και μίσθωση ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων καθώς και ηλεκτρικών δικύκλων και ποδηλάτων.

Όπως είχε ανακοινωθεί κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου, το «μπόνους» είναι:

Για τα ΙΧ, έκπτωση ίση με το 15% της λιανικής τιμής προ φόρων με όριο τα 5.500 ευρώ συν 500 ευρώ για την (προαιρετική) εγκατάσταση φορτιστή. Επιπλέον, εξαίρεση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου από τα τεκμήρια. Το μπόνους εφαρμόζεται μόνο για ηλεκτρικά (όχι για υβριδικά ΙΧ). Για τα σκούτερ, 20% της λιανικής τιμής προ φόρων με όριο τα 800 ευρώ. Για τα ποδήλατα, 40% της αξίας με όριο επίσης τα 800 ευρώ, ποσό που μπορεί να καλύψει μέχρι και το 50% της τελικής αξίας. Αν η αγορά νέου συνδυάζεται με την απόσυρση του παλιού ΙΧ ή μοτοσυκλέτας, θα καταβάλλεται επιπλέον μπόνους απόσυρσης, ύψους 1000 και 400 ευρώ αντίστοιχα.

Υποχρεωτική ποσόστωση στις δημόσιες προμήθειες καθαρών οχημάτων. Προβλέπεται το 25% των νέων οχημάτων από τον Αύγουστο του 2021 να είναι ηλεκτρικά.

Κίνητρα για την εγκατάσταση παραγωγικών επενδύσεων σε τεχνολογίες και τομείς της ηλεκτροκίνησης (μπαταρίες, φορτιστές, εξαρτήματα οχημάτων) στις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης: μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά 5% και για πέντε κερδοφόρες χρήσεις, αύξηση των συντελεστών απόσβεσης παγίων, έκπτωση δαπάνης εργοδοτικών εισφορών κατά την φάση κατασκευής με προσαύξηση της δαπάνης κατά 50%, προσαύξηση της κεφαλαιουχικής δαπάνης για τα πάγια στοιχεία ενεργητικού της μονάδας κατά 15%.

Από 1.1.2021 και για δύο χρόνια όπου υπάρχουν θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης και θέσεις στάθμευσης για τους κατοίκους, τα ηλεκτρικά οχήματα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. θα σταθμεύουν δωρεάν.

Η μέθοδος τιμολόγησης, οι τιμές και οι όροι για την παροχή υπηρεσιών επαναφόρτισης ή/και ηλεκτροκίνησης διαμορφώνονται ελεύθερα. Στην τελική χρέωση θα συνυπολογίζονται όλες οι παράμετροι (καταναλωθείσα ενέργεια ή χρονική διάρκεια συνεδρίας, ισχύς/τύπος φόρτισης), καθώς και τυχόν άλλες χρεώσεις. Ο χρήστης πρέπει να ενημερώνεται αναλυτικά για τον τρόπο υπολογισμού της τελικής χρέωσης.

Σε όλα τα νέα κτίρια (αίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας μετά την 1.3.2021) θα υπάρχει πρόβλεψη για την εγκατάσταση καλωδίωσης, ώστε στις υποχρεωτικές θέσεις στάθμευσης να μπορούν να εγκατασταθούν σημεία επαναφόρτισης.

Επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος 4.000 ευρώ στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα παλαιού τύπου (τεχνολογίας Euro 4), ενώ απαγορεύεται η εισαγωγή των ακόμα παλαιότερων ρυπογόνων οχημάτων (τεχνολογίας Euro 1,2 και 3).?