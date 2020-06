Life

“Spencer”: Η Κρίστεν Στιούαρτ θα υποδυθεί την Νταϊάνα

Που θα εστιάζεται η νέα ταινία γύρω από την ζωή της Πριγκίπισσας. Τι λέει ο σκηνοθέτης για την επιλογή της πρωταγωνίστριας.

Η Κρίστεν Στιούαρτ θα υποδυθεί την πριγκίπισσα Νταϊάνα στην επερχόμενη ταινία με τίτλο «Spencer».

Σύμφωνα με το Deadline, η ταινία «καλύπτει το κρίσιμο Σαββατοκύριακο στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν η Νταϊάνα συνειδητοποίησε ότι ο γάμος της με τον πρίγκιπα Κάρολο δεν λειτούργησε και ότι έπρεπε να απομακρυνθεί από το μονοπάτι που την οδηγούσε στο ρόλο της βασίλισσας».

«Μεγαλώσαμε, τουλάχιστον στη δική μου γενιά, διαβάζοντας και κατανοώντας για το τι είναι παραμύθι» δήλωσε ο σκηνοθέτης της ταινίας Πάμπλο Λαρέν (Pablo Larrain) στο Deadline. «Συνήθως, ο πρίγκιπας έρχεται και βρίσκει την πριγκίπισσα, της προτείνει να γίνει γυναίκα του και τελικά γίνεται βασίλισσα. Αυτό είναι το παραμύθι. Όταν, όμως, κάποια αποφασίσει να μην γίνει βασίλισσα και λέει, προτιμώ να φύγω και να είμαι ο εαυτός μου, είναι μια μεγάλη-μεγάλη απόφαση, ένα παραμύθι ανάποδα. Όλο αυτό μου δημιουργούσε, πάντα, μεγάλη έκπληξη και σκεφτόμουν ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο για να υλοποιηθεί. Αυτή είναι η καρδιά της ταινίας».

Μιλώντας για την επιλογή της Κρίστεν Στιούαρτ για το ρόλο της Νταϊάνα ο Λαρέν είπε: «Η Κρίστεν είναι μια σπουδαία ηθοποιός του σήμερα. Για να κάνεις μία επιτυχημένη ταινία, χρειάζεσαι κάτι πολύ σημαντικό. Το μυστήριο. Η Κρίστεν μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι πολύ μυστηριώδης και πολύ εύθραυστη και τελικά πολύ δυνατή, κάτι που χρειαζόμαστε. Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων με έκανε να τη σκεφτώ. Ο τρόπος που ανταποκρίθηκε στο σενάριο και το πώς πλησίασε τον χαρακτήρα, είναι πολύ όμορφος και πρέπει να το δει κανείς. Νομίζω ότι θα κάνει κάτι εντυπωσιακό και ενδιαφέρον ταυτόχρονα. Είναι η δύναμη της φύσης».

Συνέχισε λέγοντας «εχω δει ταινίες με την Κρίστεν που είναι τόσο διαφορετικές, είναι απίστευτες, παρουσιάζοντας διαφορετικά επίπεδα και την ποικιλομορφία και τη δύναμή της ως ηθοποιός».