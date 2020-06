Αθλητικά

ΕΠΟ: η απόφαση για την προσφυγή του Ολυμπιακού κατά ΠΑΟΚ – Ξάνθης

Τι αναφέρεται στο σκεπτικό του Διαιτητικού Δικαστηρίου, που δεν δέχθηκε τους ισχυρισμούς των “ερυθρόλευκων”.

Το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ απέρριψε την προσφυγή της ΠΑΕ Ολυμπιακός εναντίον της Σούπερ Λίγκας, του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ζητήσει αποβολή των δύο ομάδων από το πρωτάθλημα, λόγω προσφυγής στα πολιτικά δικαστήρια κατά της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Η πειραϊκή ομάδα επικαλέστηκε παραβίαση του άρθρου 35 του ΚΑΠ, που απαγορεύει προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια για αθλητικές διαφορές, αλλά η διοργανώτρια αρχή δεν έκανε δεκτή την προσφυγή και οι «ερυθρόλευκοι» στράφηκαν στο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ.

Το ανώτατο δικαστήριο της Ομοσπονδίας δέχθηκε το βασικό επιχείρημα ΠΑΟΚ και Ξάνθης, που ήταν ότι οι αποφάσεις της ΕΕΑ προσβάλλονται μόνο στα Διοικητικά Εφετεία και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς η Επιτροπή αποτελεί κρατικό όργανο.

Επίσης, το δικαστήριο δικαίωσε και την απόφαση της Λίγκας να μην επιστρέψει στην Ξάνθη τους 5 (από τους συνολικά 12) βαθμούς που της αφαιρέθηκαν.

Οι αποφάσεις:

«Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων α) την προσφυγή με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΟ 7956/03.03.2020 της ΠΑΕ Ολυμπιακός κατά της Superleague 1, περί ακυρώσεως της από 25.02.2020 αποφάσεως του διοικητικού του συμβουλίου για απόρριψη (1) της με αριθμό πρωτοκόλλου SL 1412/17.02.2020 καταγγελίας κατά της Π.Α.Ε. Ξάνθη και (2) της με αριθμό πρωτοκόλλου SL 1413/17.02.2020 καταγγελίας κατά της Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ για παραβίαση του άρθρου 35 Κ.Α.Π., β) την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΟ 8584/09.03.2020 πρόσθετη παρέμβαση της ΠΑΕ Ξάνθη υπέρ του καθού η προσφυγή συνεταιρισμού και κατά της προσφεύγουσας Π.Α.Ε. και γ) την με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΟ 8692/09.03.2020 πρόσθετη παρέμβαση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ υπέρ του καθού η προσφυγή συνεταιρισμού και κατά της προσφεύγουσας Π.Α.Ε.

Απορρίπτει (κατά πλειοψηφία) την προσφυγή, δεχόμενο αντιστοίχως τις δύο πρόσθετες παρεμβάσεις.

Απορρίπτει την προσφυγή της ΠΑΕ Ξάνθη κατά 1) Superleague 1, και 2) της από 18/5/2020 απόφασης του Δ.Σ. της Superleague 1, με την οποία επικυρώθηκε κατά πλειοψηφία η βαθμολογία του Πρωταθλήματος 2019-2020 για τις θέσεις 7-14».