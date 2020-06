Οικονομία

Ο κορονοϊός “χτύπησε” βαριά το BBC

Σχέδιο εθελούσιας εξόδου θα εφαρμόσει το δίκτυο, για να καλύψει μέρος από τις επιπτώσεις της κρίσης, λόγω της πανδημίας.

Το BBC θα εφαρμόσει σχέδιο εθελούσιας εξόδου με στόχο να εξοικονομήσει 125 εκατομμύρια λίρες (140 εκατομμύρια ευρώ) προκειμένου να καλύψει τις απώλειες από τις επιπτώσεις της κρίσης του νέου κορονοϊού, ανακοίνωσε σήμερα ο βρετανικός κρατικός ραδιοτηλεοπτικός όμιλος.

Το σχέδιο είναι «μια απαραίτητη διαδικασία για να διασφαλιστεί ότι το BBC μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ενός περιβάλλοντος ΜΜΕ που αλλάζει ταχέως», σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο Τύπου του ομίλου.

«Ο αντίκτυπος της πανδημίας δείχνει ότι το BBC έχει ανάγκη να εξοικονομήσει 125 εκατομμύρια λίρες για το τρέχον φορολογικό έτος», ένα σχέδιο το οποίο προστίθεται σε ένα ήδη προβλεπόμενο πρόγραμμα οικονομικής ανάκαμψης, επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου.

Ο όμιλος, στον οποίο εργάζονται περισσότεροι από 22.000 άνθρωποι, δεν διευκρινίζει πόσες αποχωρήσεις προβλέπονται.

Το BBC είχε ανακοινώσει στις αρχές του έτους ένα άλλο σχέδιο κατάργησης 450 θέσεων εργασίας στις συντακτικές ομάδες, όμως αυτό αναβλήθηκε τον Μάρτιο λόγω των αναγκών κάλυψης της κρίσης του νέου κορονοϊού. Ο όμιλος δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν σκοπεύει να το επαναφέρει.