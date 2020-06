Παράξενα

Γερμανία: Φόρο κληρονομιάς 3 δις ευρώ... γλίτωσε ο Βασιλιάς της Ταϊλάνδης!

Με ποιά τρικ κατόρθωσε ο Ράμα X. να μην καταβάλλει τους φόρους στο κρατίδιο της Βαυαρίας.

Μέχρι τον Οκτώβριο του 2016, ο βασιλιάς της Ταϊλάνδης, γνωστός ως Ράμα Χ., ζούσε σε υπερπολυτελή έπαυλη στη λίμνη Στάρμπεργκ της Βαυαρίας. Όταν πέθανε ο πατέρας του Μπουμιμπόλ, μετακόμισε στο ξενοδοχείο "Grand Hotel Sonnenbichl" στο Γκάρμις, επίσης στη Βαυαρία. Ο διάδοχος του θανόντα θα έπρεπε βέβαια να φορολογηθεί για όσα κληρονόμησε, αλλά με τη μετακόμισή του στο ξενοδοχείο και ένα κάπως θρασύ τρικ κατάφερε να μην καταβάλει στο κρατίδιο της Βαυαρίας 3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο τότε πρίγκιπας είχε κληρονομήσει περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ από τον πατέρα του και έγινε επιπλέον ο νέος βασιλιάς της Ταϊλάνδης. Σύμφωνα με τον φόρο κληρονομίας, ωστόσο, θα έπρεπε να καταβάλει το 30% στη Βαυαρία, όπως γράφει η εφημερίδα "Bild".

Το θρασύ τρικ της αλλαγής «κατοικίας»

Πώς όμως ο Ράμα Χ. κατάφερε να αποφύγει τη φορολόγηση; Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας "Bild", μετέτρεψε την ιδιωτική του κατοικία σε πρεσβεία της Ταϊλάνδης αντικαθιστώντας το όνομά του στο κουδούνι με τις λέξεις «Πρεσβεία της Ταϊλάνδης». Οι διπλωμάτες δεν υποχρεούνται να πληρώσουν φόρο κληρονομιάς. Αυτό το απίστευτο κόλπο λειτούργησε υπέρ του βασιλιά Ράμα Χ. Για να παραμείνει σίγουρος για την φορολογική του ασυλία, άλλαξε αμέσως τον τόπο κατοικίας του και μετακόμισε στο «Grand Hotel Sonnenbichl». Ως επισκέπτης του ξενοδοχείου, απαλλάσσεσαι γενικώς από τέτοιες φορολογικές υποχρεώσεις. Η επιγραφή στην έπαυλή του έχει πλέον εξαφανιστεί.

Οι Πράσινοι, υπό τον αναπληρωτή επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Τιμ Πάργκεντ και την βουλευτή των Πρασίνων στο τοπικό κοινοβούλιο της Βαυαρίας Κλάουντια Κέλερ επικοινώνησαν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, με την πρόεδρό του Ίλσε Άϊγκνερ (ανήκει στο Χριστιανοκοινωνικό Κόμμα της Βαυαρίας), η οποία παραδέχτηκε μεν ότι ο βασιλιάς θα έπρεπε να εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, αλλά θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη ΚΑΙ τα «συνολικά συμφέροντα των εξωτερικών σχέσεων» του κρατιδίου.

«Δεν υπάρχει κάποια ανάγκη για ιδιαίτερη νομοθετική αλλαγή», ήταν η επίσημη αντίδραση στο Μόναχο. «Οι σχετικές δηλώσεις του υπουργείου Οικονομικών της Βαυαρίας είναι κατανοητές, αλλά είναι κρίμα που η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μάρκους Ζέντερ κρύβεται πίσω από το φορολογικό απόρρητο, αν και πρέπει να παραδεχτεί ότι υπήρχε φορολογική υποχρέωση», δήλωσε ο Πάργκεντ στην Bild.

Εν τω μεταξύ, ο βασιλιάς Ράμα X. άλλαξε ξανά την «κατοικία» του και θα παραμείνει στο «Hotel Waldegg» της Ελβετίας έως τις 21 Ιουνίου.