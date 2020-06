Πολιτική

Τσίπρας: Η Ελλάδα, δυστυχώς, θα ξεφύγει πιο αργά από την κρίση

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, με μια λογική "βλέποντας και κάνοντας", τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Η Λαζαρίνα που διοικητικά ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων Δυτικής Θεσσαλίας, ήταν ο επόμενος σταθμός της περιοδείας του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα μετά το Κιλελέρ. Εκεί ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Γιώργος Βαϊόπουλος ξενάγησε τον κ. Τσίπρα στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού, ενώ στη συνέχεια, παρουσία αρκετών κατοίκων της περιοχής, ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε το πρόγραμμα «Μένουμε Όρθιοι ΙΙ», συζητώντας μαζί με τους πολίτες για αυτό και την εικόνα που έχει διαμορφωθεί στο οικονομικό πεδίο της χώρας με την πανδημία.

Περάσαμε μια πολύ μεγάλη και δύσκολη μπόρα όλοι μας. Πιστεύω ότι είναι ευτυχές το γεγονός ότι την περάσαμε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Αυτή είναι μια επιτυχία της χώρας και μια επιτυχία που οφείλεται και στο ότι όλοι μας, οι πολίτες, ο καθένας ξεχωριστά τήρησε σε πολύ μεγάλο βαθμό, δύσκολα περιοριστικά μέτρα».

Με αυτά τα λόγια ο πρώην πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του, για να εξηγήσει: «Το μεγάλο δυστύχημα είναι ότι κάποτε βγήκαμε από τα σπίτια μας. Και αντιμετωπίζουμε την επόμενη μέρα. Και όπως οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης παλαιότερα , έτσι και τώρα, δεν θα είναι συμμετρικές για όλους. Η πανδημία ήταν συμμετρική. Αφορούσε όλους, πλούσιους και φτωχούς, βορρά και νότο, σε όλη την Ευρώπη. Οι επιπτώσεις όμως της οικονομικής κρίσης από το σταμάτημα των δραστηριοτήτων της οικονομίας για δύο και πλέον μήνες, δυστυχώς δεν θα είναι συμμετρικές αυτές οι επιπτώσεις. Κάποιοι θα ξεφύγουν πιο γρήγορα από την κρίση, κάποιοι άλλοι θα ξεφύγουμε πιο αργά από την κρίση. Η Ελλάδα , δυστυχώς, θα είναι μία από τις χώρες που θα ξεφύγει πιο αργά από την κρίση».

Ούτως ή άλλως, συνέχισε ο κ. Τσίπρας, θα συνέβαινε αυτό εξαιτίας της δομής της οικονομίας μας, διότι, όπως εξήγησε, είμαστε μια χώρα που δυστυχώς, δεν έχει δώσει έμφαση και αξία στην παραγωγή, σε εσάς εδώ, στους ανθρώπους του μόχθου και της παραγωγής, είναι το 70%, περίπου, της οικονομίας, υπηρεσίες, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, τουρισμός, μονοκαλλιέργεια σχεδόν, για να καταλήξει τονίζοντας:

«Ούτως ή άλλως, λοιπόν, θα είχαμε πρόβλημα, πόσω μάλλον όταν η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης με αποσπασματικότητα, με μια λογική "βλέποντας και κάνοντας χωρίς να έχει μια προληπτική στάση, χωρίς εμπροστοβαρή και οριζόντια μέτρα».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ,, αναφερόμενος στην αξιοποίηση των πόρων , είπε πως βλέπουμε να υπάρχει μια τάση στήριξης ημέτερων, να υπάρχει χρήμα για να «μπουκώνει» ΜΜΕ ανύπαρκτα και να διαμορφώνουν μια πλασματική εικόνα της πραγματικότητας και κατέληξε :

«Αλλά σε αυτούς που έχουν να στηριχθούν τώρα, όχι αύριο , που μπορούν να βάλουν λουκέτα στις επιχειρήσεις τους, στους ανθρώπους της παραγωγής, στους ανθρώπους του μόχθου, τα μέτρα ήταν και ανεπαρκή και αργοπορημένα και χωρίς σχέδιο». Απευθυνόμενος προς τους ανθρώπους της παραγωγής , ο κ. Τσίπρας τόνισε , «πως και πριν αντιμετωπίζατε δυσκολίες, τώρα θα αντιμετωπίσετε ακόμα περισσότερες. Και για αυτό βρίσκομαι σήμερα εδώ », ανέφερε «για να κουβεντιάσουμε αυτές τις δυσκολίες και για να αναδείξουμε αυτή την αγωνία που εκπέμπει ο κόσμος της παραγωγής στον τόπο μας, για στήριξη, για χρηματοδοτικά εργαλεία , για ανάσα ρευστότητας, αλλά και για μια στρατηγική, στοχευμένη, ενίσχυσης της δραστηριότητάς σας, διότι πολύ φοβάμαι ότι το δίλημμα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο τέλος του χρόνου, είναι αν θα υπάρχει λόγος να μείνει κάποιος στην ύπαιθρο και στην παραγωγή και να παράγει ή αν θα κοστίζει αυτό περισσότερο έτσι κι αλλιώς».

Μιλώντας για τον ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως πολύ έγκαιρα πρότεινε το πρόγραμμα «Μένουμε Όρθιοι», το οποίο είχε ως στόχο την χρηματοδότηση από το κράτος της εργασίας και όχι της αναστολής της εργασίας και τη χρηματοδότηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας με κεφάλαιο κίνησης, για να μπορέσει να ανακάμψει αμέσως μετά την πανδημία. Επίσης, πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

, «προτείναμε και μια σειρά από χρηματοδοτικά εργαλεία, για να δοθεί ρευστότητα>».