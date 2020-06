Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις για την Πέμπτη

Πέμπτη 18 Ιουνίου και όπως είπαμε και χθες ο Ερμής από σήμερα γυρίζει κι αυτός σε ανάδρομη πορεία μέχρι τα μέσα του επόμενου μήνα.

ΚΡΙΟΣ: Μπορεί να χρειάζεται μια προσοχή στο τι λες και πως το λες, όμως αυτές οι μέρες είναι θετικές στο να έρθεις σε επαφή με άτομα εξουσίας που έχουν λόγω στην εξέλιξη σου επαγγελματικά ή κοινωνικά. Γενικότερα στο επαγγελματικό σου περιβάλλον γίνονται τομές που σε αφορούν και σε επηρεάζουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Αν είσαι σε σχέση πιθανά να νιώσεις κάποια δυσαρέσκεια το απόγευμα, αλλά αν καταφέρεις να ελέγξεις το θιγμένο σου εγωισμό θα καταλάβεις ότι τρέφεις έντονα συναισθήματα για το ταίρι σου, γι΄αυτό καλύτερα να επιλέξεις να τα δεις και να μη χάνεις το χρόνο σου για ανούσια πράγματα -αν είναι ανούσια.

ΤΑΥΡΟΣ: Αφού δεν μπορείς να αποφύγεις κάποιες αλλαγές, φαίνεται ότι αυτές τις μέρες βρίσκεις την καλή διάθεση να τις διασκεδάσεις ή ακόμα καλύτερα να τις απολαύσεις. Το αύριο ήδη δείχνει σημάδια ότι έχει νέες προκλήσεις, νέες ευκαιρίες και ξέρεις πολύ καλά και ο ίδιος ότι θα ήταν λάθος από μεριάς σου να καθίσεις σε μία γωνία και να παρατηρείς τις εξελίξεις αυτές σαν θεατής. Με το πείσμα σου και την πρακτικότητα σου αυτές τις μέρες βρίσκεις λύσεις, ενώ φαίνεται να περιστοιχίζεσαι από ανθρώπους που ενδιαφέρονται πραγματικά.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Καλές αυτές εδώ οι μέρες για τα ερωτικά σου, ειδικά αν είσαι σε σχέση, αφού η σεξουαλική διάθεση είναι ανεβασμένη και η διάθεση να περάσεις στιγμές με αυτόν που σε γεμίζει και σε κάνει να αισθάνεσαι καλά δίπλα του είναι πιο έντονη. Ωστόσο και οι ελεύθεροι του ζωδίου δε μένετε παραπονεμένοι, αλλά θα έχετε ανάλογα οφέλη, τα οποία είναι πολύ πιθανό να προκύψουν μέσα από κάποιες κοινωνικές υποχρεώσεις που μπορεί να τις δείτε στην αρχή κάπως διεκπεραιωτικά, αυτές όμως σας «βλέπουν» με πολύ καλό μάτι και μπορεί να σας επιφυλάσσουν εκπλήξεις.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Είναι πολύ πιθανό τη στιγμή που διαβάζεις αυτές τις γραμμές ο έρωτας να σου έχει χτυπήσει την πόρτα και να μην ξέρεις: αν ακούς, αν νομίζεις ότι ακούς, αν δεν ακούς ή αν κάνεις ότι δεν ακούς... Δεν πειράζει, δώσε χρόνο στα πράγματα να εξελιχθούν και αφέσου λίγο στις καταστάσεις, καβούρι είσαι, ας σε πάρει λίγο και το κύμα. Για την ώρα καλύτερα να ασχοληθείς με νομικές υποθέσεις που μπορεί να εκκρεμούν ή με θέματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με τις τράπεζες, αφού μπορεί να βρεις οριστικές λύσεις σε χρόνια ζητήματα.

ΛΕΩΝ: Μπορείς να εκμεταλλευτείς τη μέρα για να προωθήσεις επαγγελματικά σχέδια και να προχωρήσεις σε νέες συνεργασίες που υπόσχονται σημαντικά οικονομικά οφέλη, με δεδομένο πάντα ότι μιλάμε για υποθέσεις που δεν προέκυψαν τώρα, αλλά επανήλθαν στο προσκήνιο μετά από καιρό. Εμπιστέψου το ένστικτο και τη δημιουργικότητα σου, γιατί μπορεί να προκύψουν νέες ιδέες που θα σου δημιουργήσουν το δρόμο για να ξεκολλήσει η καθημερινότητα και να γίνεις πιο παραγωγικός. Προσοχή σε θέματα υγείας, ενώ κατά τ΄άλλα θα έχεις την ευκαιρία να απολαύσεις ένα πολύ ρομαντικό βράδυ.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ : Εξελίξεις στις σχέσεις σου φέρνουν αυτά τα εξάγωνα του Άρη με το Δία και τον Πλούτωνα. Ειδικά αν ανήκεις στους αδέσμευτους του ζωδίου νιώθεις ότι αυτός που είναι απέναντι σου σε καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται το πνεύμα σου και τι ακριβώς θέλεις να πεις με τα λεγόμενα σου. Αυτή η αίσθηση ότι έχετε κοινά μεταξύ σας βοηθάει πολύ τα πράγματα, γιατί αποσπά την προσοχή σου από αυτά που μπορεί να σας χωρίζουν και στα οποία έχεις συνήθως την τάση να δίνεις βάση. Μπορεί να υπάρχουν ψευδαισθήσεις, αλλά κάποιες φορές έχουμε ανάγκη να νιώσουμε πιο...ανθρώπινοι.

ΖΥΓΟΣ: Ευνοϊκές είναι για εσένα αυτές εδώ οι μέρες αν θέλεις να προχωρήσεις σε αλλαγές στην καθημερινότητα σου, κυρίως επανεξετάζοντας κάποιες διαδικασίες στα επαγγελματικά σου, αλλά και για να σκεφτείς κάποιες αλλαγές που αρχίζουν να γίνονται επιτακτικές σχετικά με το σπίτι. Από την άλλη, αν θέλεις να πραγματοποιήσεις αλλαγή στην εμφάνιση σου θα πρέπει να είσαι προσεκτικός, γιατί στην προσπάθεια σου αυτή η αλλαγή να είναι εντυπωσιακή μπορεί να υποπέσεις σε υπερβολές που δε θα μπορείς να υποστηρίξεις. Από την άλλη θα μπορούσες να ασχοληθείς με τη διατροφή σου και να κάνεις αλλαγές που θα βελτιώσουν την ενέργεια σου μέσα στη μέρα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η προσοχή σου αυτές τις μέρες είναι εστιασμένη σε θέματα που σχετίζονται με τη δημιουργία σε κάθε της μορφή. Ό,τι χρειάζεται να περάσει μέσα απ’ τα φίλτρα της καρδιάς σου για να γίνει, ό,τι θέλει συναίσθημα για να πετύχει, είτε μιλάμε για μια νέα σχέση, μια τέχνη ή ο,τιδήποτε δημιουργικό. Μπορείς να εκφράσεις βαθιές αλήθειες που θα ασκήσουν ισχυρή επίδραση στους άλλους και θα καταφέρεις να τους φέρεις με τα νερά σου. Αν είσαι γονιός αυτές οι μέρες είναι ιδανικές για να διορθώσεις κάποια λάθη στις σχέσεις με τα παιδιά σου.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Σε μια μέρα που η καλή διάθεση και η αυτοπεποίθηση περισσεύουν μπαίνεις μπροστά και βάζεις πλάτη για να προχωρήσουν τα πράγματα και θα αποτελέσεις κολώνα για τη διατήρηση των οικογενειακών ισορροπιών. Θα πρέπει ωστόσο να έχεις έτοιμες λύσεις στο ενδεχόμενο που τα βάρη αποδειχτούν μεγαλύτερα του αναμενόμενου και χρειαστεί να υπερβάλλεις εαυτόν για να τα βγάλεις πέρα. Απόλαυσε ένα μασάζ ή κάντε δώρο στον εαυτό σου μια περιποίηση που θα σας αναζωογονήσει και θα σας δώσει ενέργεια.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Αυτές τις μέρες έχεις την ευκαιρία να ξεδιπλώσεις μεγάλο κομμάτι από το δυναμικό σου προχωρώντας σε κινήσεις που σίγουρα θα βοηθήσουν στην εξέλιξη σου, ενώ παράλληλα φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά και κάποιες σχέσεις στο ευρύτερο περιβάλλον σου. Φυσικά και μπορείς να νιώθεις αυτοπεποίθηση, να μιλήσεις και να προχωρήσεις κάποιες συμφωνίες ή συνεργασίες, από την άλλη όμως αυτό δε σημαίνει ότι μπορείς να το κάνεις άνευ όρων, αφού δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν αντιδράσεις, ειδικά στο οικογενειακό περιβάλλον. Ας μην ξεχνάμε εξάλλου ότι ο Ερμής είναι ανάδρομος απέναντι σου.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Καλές αυτές εδώ οι μέρες για όσους από σας έχετε τη δυνατότητα να μπείτε σε διαδικασία ρύθμισης ή κλεισίματος κάποιον οφειλών που μπορεί να χρόνιζαν και οι οποίες βάρυναν την ψυχολογία σας και τη διάθεση σας. Καλό θα είναι λοιπόν να ιεραρχήσεις λίγο τις προτεραιότητες σου και να δεις κατά πόσο μπορείς να κάνεις μια προσπάθεια να κλείσεις εκκρεμότητες που θα σε κάνουν να νιώσεις καλύτερα ή αν θα αξιοποιήσεις διαφορετικά τις δυνατότητες που θα παρουσιαστούν για να βελτιώσεις την ποιότητα της ζωή σου, όπως εσύ θεωρείς καλύτερο.

ΙΧΘΥΕΣ: Τα εξάγωνα του Άρη από το ζώδιο σου με τον Πλούτωνα και το Δία αφενός σε παθιάζουν και σου δημιουργούν έντονη την ανάγκη να περάσεις χρόνο είτε με κάποιον που αγαπάς, είτε εστιάζοντας σε κάτι που αγαπάς, χωρίς κανείς να αποσπάσει την προσοχή σου. Από την άλλη ίσως νιώθεις ότι θα πρέπει να κάνεις κάποιες αλλαγές στην πορεία σου και να αναπροσδιορίσεις τους στόχους σου. Είσαι διατεθειμένος να παίξεις το παιχνίδι της ζωής, να σπάσεις λίγο πλάκα και να πάρεις ρίσκα. Κάνε το, απλά δε χρειάζονται υπερβολές.

