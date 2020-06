Αθλητικά

Κόμπι Μπράιαντ: Το πρώτο πόρισμα για τα αίτια του δυστυχήματος

Η ομίχλη ήταν πιθανότατα ο λόγος του τραγικού δυστυχήματος του ελικοπτέρου του Κόμπι Μπράιαντ.

Οι ομοσπονδιακοί ερευνητές των ΗΠΑ που έχουν αναλάβει την υπόθεση επεσήμαναν ότι ο πιλότος αποπροσανατολίστηκε από την ομίχλη, με αποτέλεσμα ο Μπράιαντ, η κόρη του κι άλλα έξι άτομα να χάσουν τη ζωή τους,

Τα ευρήματα ήρθαν σε μια λεγόμενη «δημόσια υποδοχή» που κυκλοφόρησε το εθνικό συμβούλιο ασφάλειας μεταφορών καθώς διερευνά τη συντριβή του Ιανουαρίου. Το NTSB δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει την τελική του έκθεση.