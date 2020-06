Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Καθολικό lockdown στον Εχίνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση της Πολιτικής Προστασίας μετά την ολονύκτια συνεδρίαση. Τα αυστηρά μέτρα που ισχύουν μετά τα 73 νέα κρούσματα στην περιοχή.

Συναγερμός και ολονύκτια συνεδρίαση στον Θάλαμο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειο Παπαγεωργίου, για την αξιολόγηση όλων των δεδομένων και ανάλυση των επιδημιολογικών φορτίων των τελευταίων ημερών στην κοινότητα Εχίνου του Δήμου Μύκης, ΠΕ Ξάνθης.

Σε άμεση διαβούλευση με τον καθηγητή Σωτήριο Τσιόδρα και την ομάδα των επιδημιολόγων του Υπουργείου Υγείας και σε συνέχεια των 73 νέων κρουσμάτων στον οικισμό (από 11/6) και των 4 θανάτων του τελευταίου τριημέρου στην περιοχή, ενεργοποιήθηκαν εκ νέου, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, σε άμεση συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Χρήστο Μέτιο και σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τα πρωτόκολλα της πρώτης φάσης της αντιμετώπισης της πανδημίας. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται αυστηρή καραντίνα και περιορισμός κατ’ οίκον όλων των κατοίκων του Εχίνου για την αποφυγή της διασποράς της νόσου.

Συγκεκριμένα, αποφασίσθηκε αυστηροποίηση των ήδη ισχύοντων μέτρων ως ακολούθως:

Απαγόρευση μετακίνησης κατοίκων που διαβιούν στην Κοινότητα Εχίνου εκτός των ορίων της.

Απαγόρευση κυκλοφορίας των πολιτών στην Κοινότητα Εχίνου καθημερινά καθ όλο το 24ωρο πλην μετάβασης τους σε καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας και εν γένει προστατευτικών μέτρων από όλους τους πολίτες κατά την μετάβαση τους σε καταστήματα τροφίμων ή φαρμακείο εντός της Κοινότητας Εχίνου.

Απαγόρευση μετακίνησης πολιτών προς και από την Κοινότητα Εχίνου, πλην οχημάτων τροφοδοσίας καταστημάτων τροφίμων και φαρμακείων.

Απαγόρευση και αναστολή λειτουργίας λαϊκών αγορών και εν γένει υπαίθριου εμπορίου.

Απαγόρευση και αναστολή λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων, πλην φαρμακείων.

Απαγόρευση και αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, πλην των επιχειρήσεων λιανικής διάθεσης τροφίμων (παντοπωλεία, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, φούρνοι, υπεραγορές-super market).

Η τροφοδοσία των καταστημάτων τροφίμων και φαρμακείων που δεν αναστέλλεται η λειτουργία τους θα γίνεται με υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Λήψη μέριμνας από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Δήμο Μύκης για την τροφοδοσία και την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα κ.α.) των κατοίκων της Κοινότητας Εχίνου και για την κάθε είδους συνδρομή σε περιπτώσεις κατοίκων χρονίως πασχόντων και αναξιοπαθούντων.

Λήψη μέριμνας της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για συνδρομή σε προσωπικό και μέσα, όπου και όταν απαιτηθεί.

Επιτήρηση και ανάληψη κάθε αναγκαίας ενέργειας από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση (ΓΕ.ΠΑ.Δ.) Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για την τήρηση του γεωγραφικού περιορισμού των κατοίκων της Κοινότητας Εχίνου, καθώς και την απαγόρευση μετάβασης πολιτών από άλλες περιοχές προς και από την Κοινότητα Εχίνου, πλην οχημάτων τροφοδοσίας καταστημάτων τροφίμων και φαρμακείων.

Τα εν λόγω περιοριστικά μέτρα θα ισχύσουν για 7 ημέρες, ήτοι από 18-06-2020 και ώρα 06:00 έως και 25-06-2020 και ώρα 06:00, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η άρση ή η παράτασή της.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι εκτεταμένοι έλεγχοι από τα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του ΕΟΔΥ θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες βάση του Επιχειρησιακού Σχεδίου «Ημέρα 0 – Ημέρα 7 – Ημέρα 14».