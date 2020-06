Life

Δανάη Λουκάκη: Τα ταλέντα της “Παγώνας” και οι αποκαλύψεις για τις “Άγριες Μέλισσες”

Πολύπλευρη προσωπικότητα και ποικίλα ταλέντα. Οι σπουδές, ο αθλητισμός και η φιλία με τη Μαρία Μπεκατώρου. Η «Παγώνα» στο «The 2night Show» για τον 2ο κύκλο.