Υγεία - Περιβάλλον

“Καμπανάκι” Δημόπουλου μέσω ΑΝΤ1 για τήρηση αποστάσεων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μετά την επιβολή απομόνωσης του Εχίνου αλλά και το άνοιγμα του Τουρισμού για την αναγκαιότητα τήρησης ΧΑΜ.