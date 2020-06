Life

Η Νάντια Κοντογεώργη για τις σπουδές στην Νομική και τον έρωτα που..περιμένει

Η ηθοποιός μιλά για τα παιδικά της χρόνια, την αγάπη για την υποκριτική και τον έρωτα που ακόμα δεν ήρθε, ενώ παίρνει τη θέση του Γρηγόρη στο “The 2night Show”.