Κοινωνία

Αιματηρό ραντεβού ανηλίκων στου Ζωγράφου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες παιδιά έδωσαν ραντεβού για να πλακωθούν στο ξύλο.

Ραντεβού για ξύλο έδωσαν μαθητές του Ζωγράφου με μαθητές της Καισαριανής την Τετάρτη, το οποίο κατέληξε στον τραυματισμό ενός εξ αυτών.

Ένας 15χρονος μεταφέρθηκε με τραύμα από μαχαίρι στο μηρό στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου και παραμένει νοσηλευόμενος εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με την γειτονιά περίπου 30 ανήλικοι εμφανίστηκαν ξαφνικά στην οδό Σπανοβαγγέλη, στου Ζωγράφου, κρατώντας ξύλα με τα οποία έσπασαν αυτοκίνητα.

Βάσει των ίδιων μαρτυριών, τα ραντεβού ανηλίκων με μαθητές της Καισαριανής είναι συχνό φαινόμενο.