Υγεία - Περιβάλλον

Στοιχεία-σοκ: πόσοι πρόωροι θάνατοι αποφεύγονται λόγω γυμναστικής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο παγκόσμιος απολογισμός προώρων θανάτων που αποφεύγονται και ο αριθμός για την Ελλάδα.

Τουλάχιστον 3,9 εκατομμύρια πρόωροι θάνατοι αποφεύγονται κάθε χρόνο παγκοσμίως από ανθρώπους που είναι σωματικά δραστήριοι, σύμφωνα με μια νέα διεθνή μελέτη από Βρετανούς επιστήμονες. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι 4.600 άνθρωποι ηλικίας 40 έως 74 ετών αποφεύγουν τον πρόωρο θάνατο ετησίως, μένοντας σωματικά δραστήριοι.

Οι ερευνητές των πανεπιστημίων Κέιμπριτζ και Εδιμβούργου, με επικεφαλής τη δρα Τέσα Στρέιν της Μονάδας Επιδημιολογίας του πρώτου, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό "The Lancet Global Health", ανέλυσαν στοιχεία για 168 χώρες, εστιάζοντας στο ποσοστό του πληθυσμού που τηρεί τη σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για αεροβική άσκηση ή άλλη δραστηριότητα μέτριας έως μεγάλης έντασης επί τουλάχιστον 150 λεπτά την εβδομάδα ή 75 λεπτά μεγάλης έντασης.

Διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό του πληθυσμού που είναι επαρκώς σωματικά δραστήριο, ποικίλει από 33% στο Κουβέιτ έως 94% στη Μοζαμβίκη. Εκτιμήθηκε ότι, λόγω της σωματικής δραστηριότητας, ο αριθμός των πρόωρων θανάτων είναι κατά μέσο όρο 15% χαμηλότερος κάθε χρόνο (14% για τις γυναίκες και 16% για τους άνδρες), από ό,τι θα ήταν χωρίς τη σωματική άσκηση. Αυτό ισοδυναμεί με περίπου 3,9 εκατομμύρια σωσμένες ζωές ετησίως.

Το όφελος είναι μεγαλύτερο για τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, όπου αποτρέπονται κατά μέσο όρο 18% πρόωροι θάνατοι κάθε χρόνο, έναντι 14% στις ανεπτυγμένες χώρες (π.χ. στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι η σωματικά δραστήρια ζωή σώζει 140.200 ανθρώπους κάθε χρόνο).

Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει την άσκηση στο γυμναστήριο, τη συμμετοχή σε κάποιο ατομικό ή ομαδικό άθλημα, το ποδήλατο, το γρήγορο περπάτημα, τη γιόγκα, την κηπουρική κ.α.