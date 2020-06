Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: εφιάλτης χωρίς τέλος στη Βραζιλία

Δεκάδες χιλιάδες κρούσματα και περισσότεροι από 1.000 θάνατοι προστίθενται καθημερινά στον θλιβερό απολογισμό.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι κατέγραψε άλλους 1.269 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 σε 24 ώρες, με τον συνολικό απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού να φθάνει τους 46.510 νεκρούς.

Πρόκειται για τον δεύτερο βαρύτερο απολογισμό θυμάτων στον πλανήτη, πίσω μόνο από αυτόν των ΗΠΑ.

Το ίδιο διάστημα, το υπουργείο ανέφερε ότι επιβεβαιώθηκαν 32.188 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με το σύνολο των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί να ανέρχεται πλέον σε 955.377.

Και ως προς τις μολύνσεις, ο μοναδικός υψηλότερος αριθμός σε οποιοδήποτε κράτος του κόσμου είναι αυτός των ΗΠΑ.