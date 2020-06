Κόσμος

Ο κορονοϊός “θερίζει” στο Μεξικό

Εφιαλτικά τα νούμερα για την πορεία της πανδημίας στο Μεξικό.

Το υπουργείο Υγείας του Μεξικού ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι το προηγούμενο εικοσιτετράωρο κατέγραψε 770 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 και 4.930 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με τον απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού να φθάνει έτσι τους 19.080 θανάτους επί συνόλου 159.793 ανθρώπων που έχουν προσβληθεί.

Η μεξικανική κυβέρνηση έχει τονίσει επανειλημμένα πως στην πραγματικότητα, ο αριθμός των πολιτών που έχουν μολυνθεί από τον νέο κορονοϊό είναι πολύ υψηλότερος από αυτόν που έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.