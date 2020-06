Αθλητικά

Κύπελλο Ιταλίας: Η Νάπολι σήκωσε… την κούπα

Η ομάδα του Γκατούζο κατάφερε να πάρει το τρόπαιο κόντρα στη Γιουβέντους σε ένα δραματικό τελικό.

Κυπελλούχος Ιταλίας για 6η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Νάπολι. Στον τελικό του Coppa Italia, που διεξήχθη στο άδειο «Ολίμπικο», η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο, επιβλήθηκε στα πέναλτι με 4-2 της Γιουβέντους (ο κανονικός αγώνας τελείωσε ισόπαλος χωρίς τέρματα), χωρίς τον Κώστα Μανωλά στη σύνθεσή της (τραυματίας).

Στην 10η παρουσία της στον τελικό η ομάδα του ιταλικού νότου έφτασε την κατάκτηση του τροπαίου και με τον τρόπο αυτό «έσωσε» με τον ιδανικότερο τρόπο την χρονιά, καθώς στο πρωτάθλημα έχει μείνει εδώ και καιρό πολύ πίσω στη μάχη του τίτλου, ενώ διεκδικεί και την πρόκρισή της στους προημιτελικούς του Champions League (εχει αναδειχθεί ισόπαλη 1-1 με την Μπαρτσελόνα στο «Σαν Πάολο», στην πρώτη αναμέτρηση για τη φάση των «16»).

Οι «παρτενοπέι» στέφθηκαν για τελευταία φορά κυπελλούχοι Ιταλίας το 2014, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι δύο χρόνια νωρίτερα είχαν νικήσει τη Γιουβέντους στον τελικό της διοργάνωσης.

Η «βέκια σινιόρα» απέτυχε να πάρει το 13ο τρόπαιο στους 19 τελικούς που έχει δώσει έως τώρα. Οι «μπιανκονέρι» προηγούνται στη βαθμολογία της Serie A (σ.σ. με 63 βαθμούς σε 26 παιχνίδια, έναντι 62 της δεύτερης Λάτσιο), ενώ διεκδικούν και την πρόκρισή τους στους προημιτελικούς του Champions League (ηττήθηκαν 1-0 στη Γαλλία από τη Λιόν στην πρώτη αναμέτρηση για τη φάση των «16»). Αξίζει να σημειωθεί ότι το Κύπελλο που κατέκτησε το 2018 η Γιουβέντους ήταν το τέταρτο διαδοχικό για την ομάδα του Τορίνου.

Στη διαδικασία των πέναλτι ο Μερέτ απόκρουσε το πρώτο του Ντιμπάλα, ενώ στη συνέχεια ο Ντανίλο έστειλε τη μπάλα άουτ. Οι παίκτες της Νάπολι (Ινσίνιε, Πολιτάνο, Μακσίμοβιτς και Μίλικ) ευστόχησαν και στα 4 πέναλτι που εκτέλεσαν.