Κόσμος

Κορονοϊός – Γερμανία: μείωση θανάτων, αλλά αύξηση κρουσμάτων στον ημερήσιο απολογισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες κρούσματα προστίθενται καθημερινά στον μακάβριο απολογισμό της πανδημίας.

Ακόμη 26 άνθρωποι υπέκυψαν στην COVID-19 τις προηγούμενες 24 ώρες στη Γερμανία, όπου επιβεβαιώθηκαν άλλα 580 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού ανέρχεται πλέον σε 8.856 νεκρούς επί συνόλου 187.764 ανθρώπων που έχουν προσβληθεί, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ για τις μολυσματικές ασθένειες.