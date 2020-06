Κόσμος

Ατλάντα: Βαριές κατηγορίες κατά του αστυνομικού που σκότωσε τον Μπρουκς

Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στον αστυνομικό που πυροβόλησε πισώπλατα τον 27χρονο πατέρα τριών παιδιών.

Κατηγορίες για ανθρωποκτονία καθώς και άλλα κακουργήματα απαγγέλθηκαν εναντίον του λευκού αστυνομικού στην Ατλάντα που πυροβόλησε και σκότωσε τον Αφροαμερικανό Ρέισαρντ Μπρουκς πριν πέντε ημέρες στον χώρο στάθμευσης ενός εστιατορίου Wendy’s, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο εισαγγελέας μιας κομητείας της Τζόρτζια. Ο θάνατος του Μπρουκς, λίγες ημέρες μετά τον φόνο από λευκό αστυνομικό του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις ανησυχίες στις ΗΠΑ για τον συστημικό ρατσισμό στη χώρα, αλλά και για την αστυνομική βία. Ο 27χρονος Μπρουκς, πατέρας τριών παιδιών, “δεν αποτέλεσε ποτέ απειλή”, “δεν επέδειξε επιθετική συμπεριφορά”, και “δεν απείλησε άμεσα να σκοτώσει ή να προκαλέσει σοβαρές σωματικές βλάβες” στους δύο λευκούς αστυνομικούς που προσπάθησαν να τον συλλάβουν την προηγούμενη Παρασκευή, δήλωσε ο Πολ Χάουαρντ εισαγγελέας της κομητείας Φούλτον. Ο Γκάρετ Ρόλφι, ο αστυνομικός που πυροβόλησε και σκότωσε τον Μπρουκς, αποπέμφθηκε από το σώμα την επομένη και πλέον αντιμετωπίζει 11 κατηγορίες για κακουργήματα. Κινδυνεύει να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, ακόμη και σε θάνατο, εξήγησε ο Χάουαρντ. Ο Ντέβιν Μπρόσναν, ο άλλος αστυνομικός που ήταν παρών στο περιστατικό και έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, κατηγορείται για πρόκληση σωματικής βλάβης και παραβίαση του όρκου του ως αστυνομικός, επεσήμανε ο εισαγγελέας. Η οικογένεια του Μπρουκς εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απαγγελία κατηγοριών εναντίον του Ρόλφι. Η χήρα του, η Τομίκα Μίλερ, δήλωσε στους δημοσιογράφους: “Είμαι πραγματικά πληγωμένη και το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι πώς θα ήταν τα πράγματα αν ήταν ακόμη εδώ ο σύζυγός μου”. Ο Χάουαρντ εξήγησε ότι ο Μπρουκς έτρεχε μακριά από τον Ρόλφι και βρισκόταν σε απόσταση 5,5 μέτρων όταν εκείνος τον πυροβόλησε δύο φορές στην πλάτη, με μία από τις σφαίρες να τον βρίσκει στην καρδιά. “Τον πέτυχα”, ακούγεται ο Ρόλφι να λέει σε ένα από τα οκτώ βίντεο -από κινητά περαστικών και από το εσωτερικό κύκλωμα παρακολούθησης- που απαθανάτισαν το περιστατικό. Αφού σκότωσε τον Μπρουκς, ο Ρόλφι τον κλώτσησε δύο φορές την ώρα που βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος. Οι κανόνες εμπλοκής της αστυνομίας της Ατλάντα δεν επιτρέπουν σε έναν αστυνομικό να πυροβολήσει ούτε με τέιζερ εναντίον κάποιου που απομακρύνεται τρέχοντας. “Οπότε σίγουρα δεν μπορεί να πυροβολήσει ένα κανονικό όπλο εναντίον κάποιου που απομακρύνεται”, εξήγησε ο Χάουαρντ.