Κόσμος

Κορονοϊός – ΗΠΑ: σε ύφεση η πανδημία

Παρά τους συγκριτικά ενθαρρυντικούς ημερήσιους απολογισμούς τα δεκάδες χιλιάδες κρούσματα που καταγράφονται καθημερινά δεν επιτρέπουν εφησυχασμό.

Τις τελευταίες επτά συνεχόμενες ημέρες, στις ΗΠΑ καταγράφονται λιγότεροι από χίλιοι θάνατοι ημερησίως εξαιτίας της COVID-19, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Η χώρα κατέγραψε 840 θανάτους τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με την καταμέτρηση της σχολής αυτής ιατρικής της Βαλτιμόρης ως τις 20:30 χθες Τετάρτη (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα Πέμπτη ώρα Ελλάδας).

Μολαταύτα οι ΗΠΑ συνεχίζουν να είναι η χώρα που θρηνεί τα περισσότερα θύματα εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού στον πλανήτη, με πάνω από 117.000 νεκρούς εξαιτίας της COVID-19 και πάνω από 2,1 εκατομμύρια επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 στην επικράτειά τους.

Παρά τους συγκριτικά ενθαρρυντικούς ημερήσιους απολογισμούς, το πρώτο κύμα της πανδημίας δεν έχει τερματιστεί, με τον αριθμό των νέων κρουσμάτων που επιβεβαιώνονται να κυμαίνεται ακόμη γύρω στα 20.000 κάθε μέρα.

Η επιδημία έχει μεταφερθεί από τη Νέα Υόρκη και το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας προς μια πλατιά ζώνη από τον αμερικανικό νότο προς τη δύση.

Πάνω από δώδεκα πολιτείες καταγράφουν τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων μόλυνσης από το ξέσπασμα της πανδημίας.

Αυτό ισχύει ιδίως στην περίπτωση της Οκλαχόμας, όπου ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επιμένοντας να αψηφά εκείνους που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, έχει σκοπό να ανέβει στη σκηνή σε μια μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων το Σαββατοκύριακο.