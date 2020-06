Κόσμος

Ο πύργος του Άιφελ ανοίγει, αλλά μόνο για… γυμνασμένους!

Όσοι θέλουν να ανέβουν στον εμβληματικό πύργο θα πρέπει να το κάνουν με τα πόδια καθώς οι ανελκυστήρες θα παραμείνουν κλειστοί μέχρι νεωτέρας.

Ο πύργος του Άιφελ στο Παρίσι προετοιμάζεται να δεχθεί και πάλι επισκέπτες μετά το lockdown που είχε επιβληθεί λόγω της επιδημίας του κορονοϊού, όμως θα πρέπει να είναι γυμνασμένοι διότι δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν τους ανελκυστήρες.

Οι εργαζόμενοι στο τουριστικό αξιοθέατο της γαλλικής πρωτεύουσας, που υψώνεται στα 324 μέτρα, προετοιμάζονται για την επαναλειτουργία του στις 25 Ιουνίου, έπειτα από τρεις μήνες που παρέμεινε κλειστό, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι διαχειριστές του αξιοθέατου εκτιμούν ότι θα μπορέσουν να επαναφέρουν στο κανονικό τη λειτουργία του αργότερα μέσα στο καλοκαίρι, όμως προς το παρόν θα ισχύουν μια σειρά από μέτρα ασφαλείας.

Οι επισκέπτες δεν θα μπορούν να πηγαίνουν πάνω από τον δεύτερο όροφο και μέχρι τις αρχές Ιουλίου η πρόσβαση θα γίνεται μόνο από τις σκάλες. Οι ανελκυστήρες, με τον περιορισμένο χώρο τους, είναι επικίνδυνοι για τη μετάδοση της covid-19.

Επίσης στο κλιμακοστάσιο θα ισχύει ένα σύστημα μονής ροής, ενώ όλοι οι επισκέπτες άνω των 11 ετών θα πρέπει να φορούν μάσκα.

“Για να προσελκύσουμε επισκέπτες το πιο σημαντικό είναι να ληφθούν μέτρα ασφαλείας και για τον λόγο αυτό προωθούμε την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας”, δήλωσε ο Πατρίκ Μπρανκό Ρουιβό διευθυντής της διαχειρίστριας εταιρείας του Πύργου του Άιφελ.