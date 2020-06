Κοινωνία

Πανελλαδικές - ΕΠΑΛ: Τα θέματα στα Μαθηματικά - Άλγεβρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας.

Στα Μαθηματικά (Άλγεβρα) εξετάστηκαν σήμερα οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ.

Δείτε τα θέματα