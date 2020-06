Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ακόμη ένας θάνατος στον Εχίνο

Σε καθολικό lockdown η περιοχή που μετρά πολλούς νεκρούς τις τελευταίες ημέρες.

Μια γυναίκα 64 ετών είναι το τελευταίο θύμα από τον κορονοϊό στον Εχίνο της Ξάνθης. Η γυναίκα σύμφωνα με πληροφορίες από υποκείμενα νοσήματα.

Πρόκειται για το πέμπτο θύμα από την περιοχή τις τελευταίες ημέρες, ενώ έχουν καταγραφεί και 73 νέα κρούσματα.

Σύμφωνα με το xanthinews.gr, πρόκειται για το 17ο θύμα της πανδημίας στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από αυτούς οι 15 έχουν σημειωθεί στον νομό Ξάνθης.

Να σημειωθεί ότι μετά από ολονύκτια συνεδρίαση στον Θάλαμο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειο Παπαγεωργίου, αποφασίστηκε να εφαρμοστεί καθολικό Lockdown στην περιοχή.