Πολιτική

OHE: Τούρκος εξελέγη Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Στις πρώτες του δηλώσεις ευχαρίστησε Ερντογάν και Τσαβούσογλου για την «ισχυρή στήριξη τους».

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ εξέλεξε την Τετάρτη, άνευ ανθυποψηφίου, τον Τούρκο βουλευτή και πρώην διπλωμάτη, Βολκάν Μποζκίρ, πρόεδρο της 75ης Συνόδου της που θα αρχίσει το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους. Από τα 192 μέλη, 11 δεν ψήφισαν και τρία ψηφοδέλτια ήταν άκυρα.

Ο κ. Μποζκίρ ήταν υποψήφιος της Δυτικής Ευρωπαϊκής Ομάδας – στην οποία ανήκε φέτος η εκ περιτροπής προεδρία – και παρά τις προσπάθειες που έγιναν από διάφορες χώρες, δεν μπόρεσε να βρεθεί κάποιος ανθυποψήφιος.

Κύπρος και Αρμενία με κοινή επιστολή, αλλά και η Ελλάδα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είχαν στείλει επιστολές στον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ζητώντας να γίνει ψηφοφορία, παρά την έλλειψη ανθυποψηφίου.

Εκτός αυτών των χωρών, και η Αίγυπτος με τη Σαουδική Αραβία συντονίστηκαν ώστε να εκφραστεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αντίθεση. Διπλωματική πηγή χαρακτήρισε «ικανοποιητική» την αντίθεση των 14, σύμφωνα με το greeknewsonline.com.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Βολκάν Μποζκίρ ευχαρίστησε τα κράτη – μέλη που τον εξέλεξαν «με συντριπτική πλειοψηφία».

«Καθώς γιορτάζουμε την 75η επέτειο του ΟΗΕ, θα καθοδηγήσω τις προσπάθειες για να συμβάλλουμε στη διεθνή ειρήνη, στις δύσκολες στιγμές που ζούμε», ανέφερε ο νεοεκλεγείς Τούρκος πρόεδρος της ΓΣ, ευχαριστώντας τον Ταγίπ Ερντογάν και τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου που τον επέλεξαν και το υπουργείο Εξωτερικών της χ ώρας του για την ισχυρή στήριξη.

Ο Βολκάν Μποζκίρ υποσχέθηκε να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξυπηρετήσει τα μέλη του ΟΗΕ, «έτσι ώστε η Γενική Συνέλευση να συνεχίσει να εκτελεί αποτελεσματικά την εντολή της κατά την προσεχή περίοδο και να λαμβάνει σχετικές αποφάσεις αναφορικά με τα παγκόσμια προβλήματα και τις λύσεις τους, προωθώντας ταυτόχρονα την πολυμέρεια και τη διεθνή συνεργασία».

Η Γενική Συνέλευση είχε χθες εκλογές και για την ανάδειξη 5 μη μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα οποία θα αναλάβουν καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου. Από την Δυτική Ομάδα εξελέγησαν με 130 ψήφους η Νορβηγία και 128 ψήφους η Ιρλανδία, ενώ αποκλείσθηκε ο Καναδάς, που έλαβε 108 ψήφους. Χωρίς ανθυποψήφιο εξελέγησαν το Μεξικό και η Ινδία ενώ την Πέμπτη σε νέα ψηφοφορία θα κριθεί η τύχη της πέμπτης έδρας από την αφρικανική ήπειρο, μεταξύ της Κένυας (113 ψήφους) και Τζιμπουτί (78).