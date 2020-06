Life

Ο “Master Chef” Τιμολέων Διαμάντης στο “Πρωινό” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για την διάκριση του στο τηλεοπτικό πρόγραμμα, την αξιοποίηση του επάθλου, τα σχέδια του και τους finalist του τελευταίου κύκλου.