Κοινωνία

Αστυνομικός καταχράστηκε χρήματα από τον λογαριασμό πολιτικού που φρουρούσε

Η εκδίκαση της υπόθεσης έγινε μέσα κλίμα μεγάλης έντασης. Τι ποινή επιβλήθηκε στον αστυνομικό – φρουρό.

Σε φυλάκιση 15 μηνών με αναστολή, καταδικάστηκες αστυνομικός, ο οποίος ήταν στη φρουρά κορυφαίου Έλληνα πολιτικού.

Ο εν λόγω αστυνομικός είχε καταφέρει να κάνει πλήθος αναλήψεων από ΑΤΜ με τη χρεωστική κάρτα του πολιτικού, «σηκώνοντας» σε βάθος χρόνου, χιλιάδες ευρώ από τον τραπεζικό του λογαριασμό.

Η υπόθεση που εκτυλίχθηκε στα Ποινικά Δικαστήρια μετά από μήνυση του πολιτικού, ήταν γεμάτη ένταση με το δικαστήριο να αποφασίζει και μάλιστα ομοφώνως την καταδίκη του αστυνομικού σε φυλάκιση 15 μηνών με αναστολή, σύμφωνα με το dikastiko.gr.