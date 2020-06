Κοινωνία

“Μαϊμού γιατρός”: Η δράση, οι συνεργοί και οι κατηγορίες για τον απατεώνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επικίνδυνη η δράση του συλληφθέντα που επί σειρά ετών εξαπατούσε τον κόσμο, διακινδυνεύοντας τις ζωές τους.

Τη Δευτέρα αναμένεται η απολογία του 47χρονου σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συρροή, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και αντιποίηση ιατρικού λειτουργήματος και απάτη.

Ως συνεργός του άνδρα που παρίστανε το γιατρό επί σειρά ετών, την ώρα που στη γειτονιά του ήταν γνωστός ως πιλότος, εμφανίζεται η σύζυγός του, η οποία παρουσιαζόταν ως γόνος οικογένειας εφοπλιστών, αλλά και δύο γιατροί, ο ρόλος των οποίων διερευνάται, αφού δεν αποκλείεται να έχουν εξαπατηθεί.

Ο 47χρονος που παρίστανε τον γιατρό ξεκίνησε τη δράση του πριν από χρόνια και θεωρείται ύποπτος για το θάνατο δύο παιδιών 14 και 16 ετών, αλλά και ενός 76χρονου. Μόνο από αυτές τις τρεις οικογένειες είχε αποσπάσει συνολικά 58.000 ευρώ.

Για να συλληφθεί ο απατεώνας, προηγήθηκε έρευνα 13 μηνών στο πλαίσιο της οποίας προσδιορίστηκε πλήρως το εύρος της εγκληματικής δράσης του συλληφθέντα, ο οποίος χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας, εμφανιζόταν ως γιατρός νευροογκολόγος – νευροχειρούργος – φυσιοπαθητικός.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», εμφανιζόταν ακόμα ως ερευνητής σπουδαίου ιατρικού κέντρου της Ελβετίας, διαθέτοντας εξειδίκευση στην παιδοχειρουργική – παιδοογκολογία, με σπουδές στην Αμερική και γνώση πρωτοποριακών μεθόδων θεραπείας. Για να ενισχύει περαιτέρω το «κοινωνικό – επαγγελματικό» του προφίλ και να γίνεται πιο πειστικός, παρουσιαζόταν ως γόνος εύπορων οικογενειών ή/και συγγενής γνωστών οικογενειών, διοικητικό στέλεχος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και στέλεχος αμερικανικής επενδυτικής εταιρείας, με γνωριμίες και διασυνδέσεις στον επιχειρηματικό και πνευματικό κόσμο και σε πολλές περιπτώσεις ως γιατρός ή/και πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο 47χρονος που διέμενε σε πολυτελή κατοικία στα Νότια Προάστια, αφού προσέγγιζε ανυποψίαστους πολίτες που αντιμετώπιζαν, είτε οι ίδιοι, είτε συγγενικά τους πρόσωπα, σοβαρά προβλήματα υγείας ή ανίατες ασθένειες, τους έπειθε να διακόψουν την ιατρική τους θεραπεία και να ακολουθήσουν «θεραπεία» που τους σύστηνε ο ίδιος, υποσχόμενος πλήρη ίαση.

Η «θεραπεία» περιελάμβανε σκευάσματα, με ουσίες αγνώστου προέλευσης και χημικής σύστασης, χωρίς φαρμακευτικές ενδείξεις, τα οποία παρουσίαζε ως δήθεν εξελιγμένα ειδικά φάρμακα – αποστάγματα, τα οποία όπως προέκυψε στο πλαίσιο της έρευνας, περιείχαν, μεταξύ άλλων, δραστικές ουσίες κάνναβης.

Σκευάσματα τέτοιου τύπου κατασχέθηκαν στην οικία του, όπου βρέθηκαν 65 μπουκάλια διαφορετικών ποσοτήτων. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, ο συλληφθείς εμφανιζόταν σε διάφορα διαγνωστικά κέντρα, ως γιατρός – συνοδός ασθενών, οι οποίοι υποβάλλονταν σε διάφορες εξετάσεις, ή αναλάμβανε το συντονισμό χειρουργικών επεμβάσεων.

Με τη δράση του αυτή, έθετε σε προφανή κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των ασθενών που εξαπατούσε, με το πρόσχημα της ιατρικής ιδιότητας, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε μία περίπτωση εξαπάτησης ασθενούς απέσπασε τουλάχιστον 15.000 ευρώ. Ο αριθμός των ασθενών που εξαπάτησε εκτιμάται ότι είναι μεγάλος, ενώ από τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας έχουν προσδιοριστεί 45 τουλάχιστον περιπτώσεις.

Έχουν ταυτοποιηθεί ως συνεργοί του τρεις, ενώ ερευνάται η συμμετοχή και άλλων προσώπων. Σημειώνεται ότι στην οικία του κατασχέθηκαν ακόμα 2 όπλα – αεροβόλα, 2 μαχαίρια, θρησκευτική εικόνα – πιθανή αρχαιότητα, αυτοκόλλητες ετικέτες επαγγελματικής ιατρικής ταυτότητας, χειρόγραφες σημειώσεις με προγράμματα διατροφής, βότανα κ.λπ., CD με εξετάσεις διαφόρων ασθενών.