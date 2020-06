Κοινωνία

Κορονοϊός: θρίλερ με Σουηδό που φέρεται να αγνόησε την καραντίνα

Που διαγνώστηκε θετικός στον ιό και ποιά στάση ακολούθησε, επισκεπτόμενος άλλο γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το τελευταίο κρούσμα κορονοϊού που εντοπίστηκε στην Κρήτη. Πρόκειται για έναν 20χρονο Σουηδό που εργάζεται σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών στα Χανιά, σύμφωνα με το cretapost. Ο 20χρονος εμφάνισε ήπια συμπτώματα και εισήχθη στο νοσοκομείο Χανίων.

«Ο 20χρονος ήρθε στο νοσοκομείο με πόνους στο στήθος και οι γιατροί του πήραν δείγμα για να εξεταστεί για κορoνοϊό. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως είναι θετικός και αυτήν την ώρα νοσηλεύεται στην μονάδα Covid-19. Ευτυχώς έχει πολύ καλή οξυγόνωση και είναι απύρετος», ανέφερε ο διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Μπέας.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον, όσον αφορά τον 20χρονο Σουηδό είναι σύμφωνα με το zarpanews.gr αν έμεινε σε καραντίνα στην Αθήνα για το προβλεπόμενο διάστημα των 14 ημερών, όπου επίσης είχε βρεθεί θετικός σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας ή αν αγνόησε τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και ταξίδεψε στην Κρήτη ως φορέας του κορονοϊού.

Ο άνδρας έχει ξανανοσήσει ενώ βρισκόταν στην Αθήνα, όμως αφέθηκε ελεύθερος από το νοσοκομείο, δεδομένου ότι δεν είχε σοβαρά συμπτώματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται, παράλληλα, η διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών του.