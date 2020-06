Κοινωνία

Ανακοίνωση της Αστυνομίας για την Μαρκέλλα: σε ρόφημα της έριξαν τα ναρκωτικά

Η προσπάθεια της δράστιδας να κρύψει στοιχεία και οι αλλαγές στην εμφάνιση της, για να αποφύγει την σύλληψη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας:

"Εξιχνιάστηκε η υπόθεση αρπαγής ανήλικης ημεδαπής, που έλαβε χώρα την 11-06-2020 στην περιοχή της Τούμπας και συνελήφθη η δράστιδα, καθώς στην κατοχή της βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες. Πρόκειται για 33χρονη ημεδαπή, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε σχετική ποινική δικογραφία - κακουργηματικού χαρακτήρα - και οδηγείται σήμερα στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, η 33χρονη, μεσημβρινές ώρες της 11-06-2020 προσέγγισε την ανήλικη και αφού την εξαπάτησε την έπεισε να την ακολουθήσει σε διαμέρισμα στην περιοχή της Καλαμαριάς, όπου, μεταξύ άλλων, της χορήγησε ναρκωτικές ουσίες, μέσω ανάμειξής τους σε ρόφημα.

Μεσημβρινές ώρες χθες (17-06-2020) η 33χρονη εντοπίσθηκε στην περιοχή της Κατερίνης και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή της ναρκωτικά δισκία, οπότε και συνελήφθη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συλληφθείσα λάμβανε ιδιαίτερα μέτρα κάλυψης-απόκρυψης των μετακινήσεων της, ενώ πραγματοποίησε αλλαγές στο παρουσιαστικό της, προκειμένου να μην γίνει αντιληπτή.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο διαμέρισμα στην περιοχή της Καλαμαριάς, καθώς και σε κάδο απορριμμάτων, όπου επιχείρησε να πετάξει και να καταστρέψει σε βάρος της στοιχεία, βρέθηκε μεταξύ άλλων και κατασχέθηκε ρουχισμός τον οποίο φορούσε η 33χρονη κατά την αρπαγή και απελευθέρωση της ανήλικης.

Την υπόθεση χειρίστηκε το Τμήμα Ασφαλείας Τούμπας-Τριανδρίας, από κοινού με το Τμήμα Αναζητήσεων και την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης".

Η συλληφθείσα έχει αναγνωριστεί τόσο από τους γονείς της 10χρονης, ως παλιά γειτόνισσα με την οποία στο παρελθόν είχαν στενές επαφές, όσο και από τον αδελφό της Μαρκέλλας, ο οποίος μέσω της δικηγόρου του απηύθηνε έκκληση να συμμετάσχει στις έρευνες για την υπόθεση.

Η γυναίκα που είχε εμφανιστεί ως 'κοκινομάλλα΄' στα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, όπου είχε καταγραφεί να αφήνει το κορίτσι σε πρατήριο υγρών καυσίμων, εντοπίστηκε χθες στην περιοχή Παραλία της Κατερίνης, όπου είχε μεταβεί λίγο αφού άφησε την Μαρκέλλα.

Μάλιστα, η κατηγορούμενη είχε ξυρίσει το κεφάλι της, για να μη γίνεται αντιληπτή. Οι κινήσεις της, ωστόσο, καταγράφηκαν, ερευνήθηκαν κι έτσι, εντοπίστηκε και προσήχθη την Τετάρτη, για να συλληφθεί σήμερα, με το σχηματισμό της δικογραφίας.

Την ίδια ώρα, η Μαρκέλλα παραμένει νοσηλευόμενη υπό την προστασία της Εισαγγελίας Ανηλίκων, ενώ δεν επιτρέπεται να έχει επαφή με κανέναν.

Ο αδελφός της, Χρήστος, πέρασε ήδη από ακρόαση για τη διεκδίκηση της επιμέλειάς της, στην περίπτωση που αφαιρεθεί από τη μητέρα του, με την οποία ζουν σε χωριστά σπίτια.