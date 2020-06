Οικονομία

Κορονοϊός: νέα ΚΥΑ με πρόστιμα για παραβίαση των μέτρων

Η νέα ΚΥΑ έχει αναδρομική ισχύ και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις κυρώσεις όσων εμφανίζονται υπότροποι.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που περιλαμβάνει τα νέα πρόστιμα για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που παραβιάζουν τους υγειονομικούς κανόνες προστασίας από τον Covid-19.

Η εν λόγω ΚΥΑ έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά:

α) ενιαιοποιεί κι εξορθολογίζει τα πρόστιμα ώστε να εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκαν, που είναι η προάσπιση της δημόσιας υγείας και η διατήρηση των κεκτημένων από τη συλλογική προσπάθεια των πολιτών, αλλά και να μην είναι εξοντωτικά για τις επιχειρήσεις,

β) τιμωρεί όσους είναι υπότροποι και

γ) έχει αναδρομική ισχύ ώστε να μην ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπει διοικητικά πρόστιμα από 1.000 ως 50.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας από 15- 90 ημέρες (15 μέρες αναστολή λειτουργίας στην πρώτη παράβαση, 30 ημέρες στη δεύτερη και 90 μέρες στην τρίτη παράβαση αν γίνεται εντός τριμήνου - 60 αν γίνεται εντός εξαμήνου).

Η ίδια ΚΥΑ, των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ορίζει και τους κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

