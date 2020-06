Συνταγές

“The Ocean egg”: Δημήτρης Πυλιώτης και Τιμολέων Διαμάντης παρουσιάζουν την “χρυσή συνταγή” (βίντεο)

Ο διακεκριμένος σεφ στο Μαϊάμι, που άνοιξε καινούριο εστιατόριο στην Καλαμάτα, μαζί με τον νικητή του Master Chef, ετοίμασαν το εξαιρετικό πιάτο που κέρδισε διαγωνισμό μαγειρικής στις ΗΠΑ.