Σταϊκούρας: γενναία μείωση στην προκαταβολή φόρου επιχειρήσεων

Ο ΥΠΟΙΚ υπογράμμισε ότι από τον Σεπτέμβριο «θα επιστρέψουμε στην ορθή δημοσιονομική πολιτική της μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών».

«Ευελπιστούμε ότι από τον Σεπτέμβριο και μετά, θα επιστρέψουμε στην ορθή δημοσιονομική πολιτική της μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, με κύριο πρόταγμα τις ασφαλιστικές εισφορές (με μόνιμα χαρακτηριστικά, από το 2021 και μετά)».

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, κάνοντας λόγο για «παρένθεση τώρα με μεγάλη αύξηση των δαπανών» και προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «θα πιάσουμε το νήμα από εκεί που ήμασταν τον Φεβρουάριο».

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΠαραπολιτικάFM», ο υπουργός δήλωσε, επίσης, ότι στο τέλος Ιουνίου με αρχές Ιουλίου θα υπάρξει εικόνα, με βάση τη μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων, και θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τη μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις, η οποία, όπως είπε, θα είναι «γενναία μείωση».

Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, οι προκαταβολές φόρου αποφέρουν έσοδα 2,5 δισ. ευρώ στα δημόσια ταμεία ετησίως, και περιέγραψε τη σύνθετη διαδικασία άντλησης στοιχείων για τη μείωση του τζίρου, τόσο για τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στις πληττόμενες με βάση τους ΚΑΔ, όσο και για εκείνες που δεν έχουν υπαχθεί στα μέτρα στήριξης.

Το προσεχές διάστημα, παράλληλα, θα υπάρξουν οι νομοθετικές ρυθμίσεις για την αύξηση του αριθμού των δόσεων στην εξόφληση του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ, καθώς και για την εξόφληση σε δόσεις των υποχρεώσεων που ανασταλεί λόγω πανδημίας. Οι τελευταίες, θα μπορούν να εξοφληθούν από το 2021, είτε σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις είτε σε 24 δόσεις, με τον υπουργό να εκτιμά ότι στη δεύτερη περίπτωση το επιτόκιο θα είναι κοντά στο 2,5%.

Ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι «η χώρα δεν θα έχει κανένα ταμειακό πρόβλημα εφέτος, ακόμη και με το δυσμενές σενάριο». Καθώς, όπως πρόσθεσε, υπήρξαν δύο έξοδοι στις αγορές με ομόλογα, αυξήθηκε ο δανεισμός με έντοκα γραμμάτια (με επιτόκια χαμηλότερα από αυτά προ κορoνοϊού), η μείωση στα έσοδα του προϋπολογισμού το τρίμηνο Μαρτίου- Απριλίου- Μαΐου ήταν μικρότερη από τις αρχικές δυσμενείς εκτιμήσεις, ενώ, τέλος, γίνεται χρήση των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος και τις εμπορικές τράπεζες.

Σχετικά με τη β' φάση της «επιστρεπτέας προκαταβολής» ύψους τουλάχιστον 1,4 δισ. ευρώ, ανέφερε πως «θέλουμε εκταμίευση το πρώτο 10ήμερο του Ιουλίου».

Ερωτηθείς, τέλος, για το «Ταμείο Ανάκαμψης», ο υπουργός έκανε λόγο για «δύσκολες συζητήσεις και μεγάλο χάσμα μεταξύ της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρκετών ευρωπαϊκών χωρών», οι οποίες ζητούν να υπάρξουν κυρίως δάνεια (και όχι επιχορηγήσεις) και με αυστηρές προϋποθέσεις. Η Ελλάδα τάσσεται υπέρ των αυξημένων επιχορηγήσεων, ενώ δήλωσε πως εάν υπάρξουν προϋποθέσεις, αυτές θα είναι ίδιες για όλα τα κράτη- μέλη. Εκτίμησε ότι τα ποσά των 32 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στην Ελλάδα με βάση την αρχική πρόταση, δεν πρόκειται να αρχίσουν να εισρέουν στη χώρα πριν από το 2021, ενώ από το τέλος Ιουλίου εφέτος θα αρχίσουν να εισρέουν οι πόροι από το ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το πρόγραμμα SURE και ίσως και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.