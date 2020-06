Πολιτική

Δένδιας: Κοινή αντίληψη Ελλάδας και Αιγύπτου να γίνει η Μεσόγειος μια θάλασσα ειρήνης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άρθρο στην εφημερίδα Al-Ahram υπογράφει ο Υπουργός Εξωτερικών λίγο πριν τις συναντήσεις του στην Αίγυπτο.

Είναι κοινή αντίληψη της Ελλάδας και της Αιγύπτου ότι «η Μεσόγειος μπορεί και πρέπει να γίνει μια θάλασσα ειρήνης για όλους τους λαούς της», σημειώνει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε άρθρο του στην εφημερίδα της Αιγύπτου Al-Ahram, με αφορμή τη επίσκεψή του στο Κάιρο και τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι και τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Σάμεχ Σούκρι. Ευελπιστεί, όπως σημειώνει στο άρθρο του, η επίσκεψή του να συμβάλει στην ουσιαστική προώθηση των συνομιλιών για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μας, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρει πως η Μεσόγειος αποτελεί γέφυρα φιλίας, κατανόησης, συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των λαών Ελλάδος και Αιγύπτου, ενώ υπενθυμίζει πως «η ελληνική παρουσία στην Αλεξάνδρεια και το Κάιρο είναι ζωντανή, με τις παροικίες των Ελλήνων ομογενών, αλλά και το Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας και την Ι. Μονή Αγ. Αικατερίνης του Σινά, να συνεισφέρουν πολλαπλά στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Αιγύπτου».

«Όλα τα ανωτέρω αποτελούν περίτρανη απόδειξη της θρησκευτικής ελευθερίας της Αιγύπτου και την καθιστούν παράδειγμα προς μίμηση», σημειώνει.

Αλλά, όπως υπογραμμίζει, «σήμερα, η σταθερότητα και η ασφάλεια στη Μεσόγειο απειλούνται», καθώς η Τουρκία καταπατά τη διεθνή νομιμότητα, τόσο με το παράνομο και άκυρο μνημόνιο που υπέγραψε με τον Αλ Σαράτζ της Λιβύης, αλλά και με την εμπλοκή της στον λιβυκό εμφύλιο, κατά παράβαση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Ελλάδα και Αίγυπτος, οι δυο παλαιότεροι πολιτισμοί στη Μεσόγειο, πάντα είχαν ανοιχτά σύνορα και πάντα η μεταξύ μας θάλασσα, μας ένωνε αντί να μας χωρίζει. Με την απαράδεκτη παρεμβατικότητά της και τις παράνομες ενέργειές της, η Τουρκία επιδιώκει να καταργήσει τα κοινά μας θαλάσσια σύνορα, τον κοινό μας δρόμο προς τη συνεργασία, την ανάπτυξη, την ευημερία» σημειώνει.

Αναφέρει δε πως η επεκτατική και αναθεωρητική Τουρκία υπονομεύει τη περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα και την ειρήνευση στη Λιβύη, που επιχειρεί να προωθήσει η πρόσφατη πρόταση του Προέδρου Αλ-Σίσι, που η Ελλάδα με άλλες χώρες της περιοχής χαιρέτησε και "ποσπαθεί να ποδηγετήσει τον αραβικό κόσμο σύμφωνα με τις δικές της «ηγεμονικές» επιδιώξεις».

Ο υπουργός Εξωτερικών τονίζει πως Ελλάδα και Αίγυπτος έχουν προσπαθήσει επί μακρόν να διαμορφώσουν συνθήκες σταθερότητας και ανάπτυξης για την περιοχή και συνεργάζονται στενά στους διεθνείς οργανισμούς, ενώ οι διμερείς σχέσεις αναπτύσσονται διαρκώς στην οικονομία, την επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό, τον τουρισμό και την αμυντική συνεργασία.

Οι δύο χώρες έχουν θέσει τις βάσεις για μια πολυεπίπεδη συνεργασία, η οποία δεν στρέφεται εναντίον άλλης χώρας της περιοχής και έχουν δημιουργήσει μια γέφυρα συνεννόησης και συναντίληψης που εκτείνεται σε όλη τη Μεσόγειο ως και τον Κόλπο. «Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι στο τριμερές αυτό σχήμα συμμετείχε πρόσφατα μια ακόμα μεγάλη χώρα της Μεσογείου, η Γαλλία όπως και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», συμπληρώνει.

«Ευελπιστώ ότι η επίσκεψή μου θα συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση της ήδη εξαιρετικής συνεργασίας μας, αλλά και στην ουσιαστική προώθηση των μεταξύ μας συνομιλιών για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μας, στη βάση πάντα του Διεθνούς Δικαίου, όπως ακριβώς πέτυχε η Ελλάδα πρόσφατα με τη φίλη Ιταλία», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.

«Ευελπιστώ ότι η επίσκεψή μου θα δώσει ένα μήνυμα αγαστής συνύπαρξης, κατανόησης, σταθερότητας και εμπιστοσύνης για ολόκληρη την περιοχή μας, για ολόκληρη τη Μεσόγειο», καταλήγει ο κ. Δένδιας.

Ελληνική Λύση: Αποβολή της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ

«Η Τουρκία προβαίνει σε κοινή στρατιωτική δράση με το Ιράν, κατά των Κούρδων, ενώ η Γαλλία καταγγέλλει την Τουρκία για παρεμπόδιση Νατοϊκής αποστολής.

Η Ελλάδα οφείλει άμεσα να απαιτήσει την αποπομπή της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ, για να δούμε επιτέλους ποιός ο ρόλος της συμμαχίας έναντι των ελληνικών συμφερόντων», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης.