“Bang Bang Con: The Live”: Ρεκόρ θεατών σε διαδικτυακή συναυλία

Θαυμαστές των BTS, απο 107 χώρες; είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, επί πληρωμή, την μουσική παράσταση.

Συναυλία που μεταδόθηκε μέσω online streaming με τους megastars της K-pop, BTS προσέλκυσε τον μεγαλύτερο αριθμό θαυμαστών και θαυμαστριών σε εικονική μουσική εκδήλωση, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία που τους εκπροσωπεί, Big Hit Entertainment.

Τη συναυλία διάρκειας 100 λεπτών «Bang Bang Con: The Live» παρακολούθησαν επί πληρωμή 756.000 θαυμαστές από 107 χώρες, σύμφωνα με ανακοίνωση της κορεατικής εταιρείας ψυχαγωγίας.

Η συμμετοχή ήταν ισοδύναμη με 15 συναυλίες σε στάδιο 50.000 θέσεων και ήταν το μεγαλύτερο κοινό για μια online συναυλία επί πληρωμή. H Big Hit πρόσθεσε ότι η συναυλία βοήθησε επίσης να διευρυνθεί το fan club των BTS, γνωστό ως ARMY, κατά 10.000 μέλη.

Η συναυλία ήταν η πρώτη συνεργατική προσπάθεια μεταξύ της Big Hit και της Kiswe, μιας εταιρείας λύσεων ζωντανής μετάδοσης ροής στις ΗΠΑ. Στη συναυλία οι θαυμαστές και θαυμάστριες προσκλήθηκαν να δουν το εικονικό σπίτι των BTS, όπου τα μέλη τους ξενάγησαν και τραγούδησαν σε διάφορους χώρους, σε πέντε δωμάτια και δύο σκηνές.

Η διαδικτυακή παρουσίαση έγινε μέσω έξι οθονών πολλαπλών προβολών που έπαιζαν ταυτόχρονα. Οι θεατές μπορούσαν να επιλέξουν από κοντινά πλάνα έως πλήρεις λήψεις που απέδιδε τις συγχρονισμένες χορογραφίες του γκρουπ.