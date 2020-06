Life

Κουίν Λατίφα: Ας πάρει ο άνεμος το “Όσα Παίρνει ο Άνεμος”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει η ηθοποιός ενώ το HBO Max προετοιμάζει «αργή και προσεκτική»... επανάκαμψη της επικής ταινίας.

Το HBO Max προετοιμάζει «αργή και προσεκτική» επιστροφή της ταινίας «Όσα Παίρνει ο Άνεμος» στην υπηρεσία streaming, όμως η ηθοποιός Κουίν Λατίφα (Queen Latifah), πιστεύει ότι έχει ήδη τελειώσει.

Αφήστε το "Όσα Παίρνει ο Άνεμος" να το πάρει ο άνεμος, δήλωσε η βραβευμένη ηθοποιός στο Associated Press, σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Το HBO Max δέχτηκε κριτική που το συμπεριέλαβε στον κατάλογό του και στις 9 Ιουνίου το αφαίρεσε, κάτω από τις πιέσεις των διαδηλώσεων για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από λευκό αστυνομικό τον περασμένο μήνα. Τώρα το δίκτυο ετοιμάζεται να το επαναφέρει σε μία νέα μορφή για το κοινό.

«Είμαστε σε μία διαδικασία αργής και προσεκτικής επαναφοράς και νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή απόκριση. Θα παρουσιαστεί, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο αναδιαμορφωμένο», δήλωσε στο Variety η Sandra Dewey από το HBO Max.

«Κανείς δεν θέλει να αφαιρέσει κομμάτια από το περιεχόμενο -και υπάρχουν πολλά από αυτά- που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ρατσιστικά», είπε και πρόσθεσε: «Πιστεύουμε ότι πρέπει να μπει σε ένα πλαίσιο συζήτησης με τα σημερινά δεδομένα».

Όπως έγινε γνωστό η επανεμφάνιση του «Όσα Παίρνει ο Άνεμος» θα περιλαμβάνει μία εισαγωγή από την Ζακελίν Στιούαρτ καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο του Σικάγο, αλλά η Λατίφα, που υποδύθηκε την Χάτι ΜακΝτάνιελ, -η οποία είναι η πρώτη αφροαμερικανή που κέρδισε Όσκαρ για τον ρόλο της στο «Όσα Παίρνει ο Άνεμος»-, στην ταινία «Χόλιγουντ», εξέφρασε τα παράπονά της για τον τρόπο που φέρθηκαν στην ηθοποιό κατά την τελετή βράβευσή της στα Όσκαρ του 1940.

«Δεν την άφησαν καν να μπει στο θέατρο μέχρι τη στιγμή που της απονεμήθηκε το βραβείο. Κάποιος βγήκε έξω και της το παρέδωσε», είπε η Λατίφα και πρόσθεσε ότι ΜακΝτάνιελ διάβασε ένα κείμενο που της δόθηκε από το στούντιο. «Δεν ήταν αυτά που ήθελε να πει», επισήμανε.